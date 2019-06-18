FİNANS

Facebook kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’yı tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Haziran (DHA)

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