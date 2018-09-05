Facebook ve Twitter yöneticileri, Kongre'yi ikna edemedi

WASHINGTON (AA) - Facebook ve Twitter yöneticileri, Amerikalı kanun yapıcıları, sosyal medya platformlarının siyasi manipülasyon amacıyla kullanılmasına karşı daha hazırlıklı olduklarına ikna etmeye çalıştı. Kongre üyeleri ise iki şirketin adımlarının yeterli olmayacağı gerekçesiyle sosyal medya platformlarına karşı yeni düzenlemeler geleceğinin sinyalini verdi.

Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri Sheryl Sandberg ve Jack Dorsey, kendilerine yapılan davet doğrultusunda ABD Kongresi'nde yapılan oturumlara katıldı.

Kasım'da yapılacak ara seçimlerin yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleşen başkanlık seçimlerinde olduğu gibi yabancı aktörlerin hedefinde olmasından endişelenen Amerikalı kanun yapıcılar, Facebook ve Twitter yöneticilerini tehlikeyi farketmekte ve harekete geçmekte geç kaldıkları için sert şekilde eleştirdi.

İki şirketin siyasi manipülasyonlara karşı aldıkları önlemleri sorgulayan kongre üyeleri, Amerikalıların siyasi kararlarına yabancı ülkeler tarafından sosyal medya üzerinden yön verilmesinin demokrasi için büyük risk teşkil ettiğini vurguladı.