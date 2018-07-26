FİNANS

Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 31 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 00:55 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolar net kar elde etti - Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,23 milyara ulaştı

Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 31 artış gösterdi.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldiği bildirildi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin aynı döneminde gelirinin yüzde 41,9 artarak 13,23 milyar dolara ulaştığı bilgisi verilirken, şirketin reklam gelirlerinin de yıldan yıla yüzde 42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

- Aylık kullanıcı sayısı 2,23 milyar

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin nisan-haziran döneminde artış görüldü.

Açıklamada, haziran 2018 itibariyle Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,47 milyar olduğu, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdiği bildirildi.

Ayrıca, 30 Haziran 2018 itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,23 milyara ulaştığı ve bu sayının yıldan yıla yüzde 11 yükseldiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Facebook'un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, şirketin hisselerinde düşüş görüldü.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde Facebook'un hisse başına değeri yüzde 8,9 düşüşle 198,13 dolara kadar geriledi.

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