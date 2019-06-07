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Facebook’un kripto parası GlobalCoin Haziran sonunda geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook, kendine ait kripto parayı beklenenden çok daha, önce bu ay sonunda tanıtmaya hazırlanıyor.

Erkan Öz / İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Sosyal medya devi Facebook, kendine ait kripto parayı beklenenden çok daha, önce bu ay sonunda tanıtmaya hazırlanıyor.
The Information'ın haberine göre, GlobalCoin ismini alacak olan yeni kripto para, Facebook'un 2.3 milyar üyesinin kullanımına sunulacak.
GlobalCoin sadece online kanallarda değil, ATM benzeri makinelerle fiziksel ortamlarda da kullanıcıların erişimine açık olacak. Ayrıca Facebook'ta bu projede çalışanlar isterlerse ücretlerini GlobalCoin ile alabilecek.
Haziran sonu tarihinin Facebook’un kendi kripto parası için beklenen 2020 döneminden oldukça önde olması, şirketin bu konuda geç kalmak istemediğini ortaya koyuyor.
Facebook'un kendi parasını çıkarma projesi, geçen yıl eski PayPal yöneticesi David Marcus'u Bitcoin'in arkasındaki teknoloji olan Blockchain üzerinde çalışmalar yapması amacıyla işe alması ile başlamıştı.
O zamandan bu yana, çıkan çeşitli haberlere göre, Facebook kullanıcıları GlobalCoin ile para biriktirebilecek, alım satım yapabilecek, yeni kripto parayı bilinen diğer dövizlerle değiştirebilecek ve ülkeler arası ödemeler yapabilecek.
Bu işlemler başta Messenger ve WhatsApp olmak üzere, Facebook uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilecek.
Facebook ödemeler alanına girerek şu anda tamamen reklam gelirlerine dayanan para kazanma modelini çeşitlendirerek dönüştürmek istiyor. Şirketin reklam modeli kişisel verilerin güvenliğini savunanlar, basın ve hukukçular tarafından şiddetle eleştiriliyor.
Facebook’un bazı yatırımcıları tarafından diktatörlükle de suçlanan meşhur CEO’su Mark Zukerberg bu yıl daha önce yaptığı bir açıklamada ödemeler alanını şirket için çok önemli gördüğünü vurgulasa da, Operasyonlar Şefi Sheryl Sandberg ve CFO David Wehner’in bu konuya hala kuşkucu yaklaştıkları belirtiliyor.
Facebook'un parasının çalışması için bir çok başka kripto para da olduğu gibi şirket dışında yer alan 3. taraflara ait 'node'lar kurulacak. Zukerberg bu ayrıcalığı node kuracak olanlara 10 milyon dolar karşılığında satmayı düşünüyor. Node sahipleri yaptıkları işler karşılığında gelir elde edebiliyor.
Facebook GlobalCoin'in yönetilmesi için merkeze kendisini koymuyor. Bunun yerine ortaklarının da yer alacağı bir vakıf kurarak yeni kripto paranın yönetimini sağlamayı amaçlıyor. Bu başka bazı kripto paraların da kullandığı bir yöntem.
Şirket bu arada kripto para borsaları, düzenleyici kurumlar ve listeleme gereksinimleri için finans ve teknoloji alanındaki diğer önemli oyuncularla görüşmeler de yürütüyor.
Şimdiye kadar konu hakkında çıkan başka haberlere göre GlobalCoin projesinin fiat para birimileri (devletlerin bastığın arkasında altın bulunmayan kanuni paralar) ile desteklenmesi bekleniyor.
Globalcoin ABD Doları gibi bağımsız bir para birimi veya bir bant içinde dalgalanan bir para birimleri sepeti olabilir. Facebook’un GlobalCoin’i merkezi olmayan bir bilgisayar ağına yerleştirmesi de olası. Böylece şirketin yeni kripto para birimi üzerinde doğrudan bir etki sahibi olması engellenebilir.

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