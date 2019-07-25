"Faiz indirimi katma değerli üretim için önemli bir adım"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yüksek faizle Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sağlamasının mümkün olmadığını belirterek, "Faiz indirimi yatırım ortamının iyileştirilmesi ve katma değerli üretim ekonomisine yönelmek için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesini değerlendirdi.

Yüksek faizin yatırım, üretim ve tüketimin önündeki en önemli engellerden olduğuna işaret eden Baran, faiz indiriminin ardından Türk lirasına erişim maliyetinin gerilemesinin, daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasını ümit ettiklerini bildirdi.

Baran, yüksek faizin üretim ve tüketimin gerilemesine neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde katma değerli üretim ekonomisine geçiş süreci yaşanıyorken, yüksek faiz tam tersine üretim ve tüketimin gerilemesine yol açtı. Merkez Bankasının faiz indirimi, piyasa dengesi içinde devam edecek ve bu durum üretim, yatırım ve hatta inecek tüketici faizleri nedeniyle tüketime de yansıyacak. Tüm bu gelişmelerle ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanmasıyla gayri safi milli hasıla büyümesine pozitif etki edecektir. Yüksek faizle Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sağlaması mümkün değildi. Faiz indirimi yatırım ortamının iyileştirilmesi ve katma değerli üretim ekonomisine yönelmek için önemli bir adım."

