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"Faiz indirimi sanayicilerimiz için can suyu olacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: - "Faiz indirimi piyasaların beklentisini karşıladı ve bu indirim sanayicilerimiz için can suyu olacaktır"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Merkez Bankasının faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Faiz indirimi piyasaların beklentisini karşıladı ve bu indirim sanayicilerimiz için can suyu olacaktır." ifadelerini kulandı.

Nursaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesinin piyasaların beklentisini karşıladığını bildirdi.

Faiz indiriminin üretime olumlu yansıyacağını vurgulayan Nursaçan, bunun Türkiye ekonomisi ve sanayisi bakımından stratejik öneme sahip OSB'ler, sanayiciler ve yatırımcıları rahatlatacağını aktardı.

"Faiz indirimi piyasaların beklentisini karşıladı ve bu indirim sanayicilerimiz için can suyu olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Nursaçan, şöyle devam etti:

"Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adımdır. Enflasyonun gerilediğini ve baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini ve özel bankaların da normalleşme sürecine dahil olmaları için bir an önce faiz indirimine gitmelerini bekliyoruz. Ülke olarak, yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altında kalkacağımıza inancımız tamdır."

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Faiz İndirimi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi merkez bankası Tahir Nursaçan

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