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"Faiz indiriminin bankaların kredilerine hızla yansıması gerekli"

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimini, "Reel sektörün yatırım ufkunu genişletti" diye nitelendirdi ve "Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli" çağrısı yaptı.

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimini, "Reel sektörün yatırım ufkunu genişletti" diye nitelendirdi ve "Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli" çağrısı yaptı.
Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den yüzde 14.00'e çekmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi, reel sektörün yatırım ufkunu genişletti. Dört ayda 1000 baz puanlık indirim memnuniyet verici. Merkez Bankası bu kararıyla ekonomide yol açısı bir pozisyon almıştır. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 12’lik enflasyon hedefi ve Eylül verisinin yüzde 9.26 gelmesiyle Merkez Bankası’na 3’üncü defa faiz indirimine gitmek için bir kapı aralanmıştı. Şimdi bu indirimin bankaların ticari, konut ve taşıt kredilerine hızla yansıması gerekli. Böylece yatırımda da tüketimde de olumlu sonuçlarını göreceğiz."

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