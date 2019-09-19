FİNANS

Faiz kararları sonrası Asya piyasaları karışık

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Eylül (DHA)

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