Türkiye'nin, verimli toprakları, tarımsal ürün çeşitliliği ve kendine özgü iklim yapısı sayesinde zengin bir yöresel ürün potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Varank, "Biliyorsunuz kalkınma önce yerelden başlıyor. Biz de bölgesel kalkınma politikalarımızda, yerel inisiyatiflerin oluşumuna imkan veren ve bölgelere göre en ideal şekilde farklılaştırılmış stratejiler izliyoruz. Bu manada, yöresel ürünlerin tespiti, standartlara uygun üretilmesi, ticarileşmesi ve nesiller boyunca aslına uygun şekilde korunmasını, yerel kalkınma bakımından önemli buluyoruz. Bu sayede refahın tabana yayılmasına katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın ve Türkiye'nin bu yıl turist sayısında üst üste rekor kırdığını hatırlatan Varank, bu fuarda da bir rekora imza atılabileceğini bildirdi.

YÖREX'in geçen yıl 207 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını anımsatan Varank, bu yıl bu rakamın üstünde ziyaretçi beklendiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde pek çok uluslararası kuruluşun, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, "Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı." dedi.

- "Coğrafi işaret toprağın, yörenin imzası"

Yöresel ürünler noktasında coğrafi işaret tescilinin önemine değinen Varank, coğrafi işaretlerin, bir anlamda toprağın, yörenin imzasını taşıdığını söyledi.

Varank, tescillerin, bulundukları bölgeye, cezbedici ve merak uyandırıcı bir nitelik kattığına işaret ederek, "Bugün itibarıyla 454 tescilli ürünümüz var. Türk Patent ve Marka Kurumunun yaptığı özenli ve yoğun çalışmalar sayesinde tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz bulunmuyor. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. İşlemleri halen devam eden 429 başvurunun yanı sıra yaptığımız ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimizin olduğunu biliyoruz." dedi.

Tescil sayısı kadar tescillenen ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değerin de önemli olduğunu ifade eden Varank, İtalya'nın 500'ün üzerindeki tescilli coğrafi işaretli ürününün, ülke ekonomisine 12 milyar avronun üzerinde gelir sağladığını söyledi.

Türkiye'de ise tescilli işaretlerin pazar payının sadece 2 milyar avro civarında olduğunu anlatan Varank, tescilden sonraki süreçler olan ticarileşme, markalaşma, ihracat ve gastronomi turizmi gibi politikalara daha da ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etti.