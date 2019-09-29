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Faizlerdeki gerileme inşaat sektörüne güveni artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuzda faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde görülen gerileme inşaat sektörüne güvenin artmasında etkili oldu - Faizlerde düşüşün başladığı temmuzdan bu yana yüzde 15 yükselen "İnşaat Sektörü Güven Endeksi", eylülde 60,1 ile 13 ayın en yüksek seviyesini gördü - TMB Başkanı Mithat Yenigün : - "Hükümetimiz ekonominin canlandırılması için son dönemde yeni adımlar atmaktadır. Sektördeki hareketlenmenin, piyasalarda güven ortamının geliştirilmesi halinde artarak sürmesini bekliyoruz" - İNTES Başkanı Celal Koloğlu: -"Konut talebinin, uygulanan satış, kredi ve faiz kampanyalarıyla önümüzdeki süreçte de yükselmeye devam edeceğine inanıyoruz"

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuzda faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde görülen gerileme inşaat sektöründe güven artışını beraberinde getirdi. Temmuzdan bu yana yüzde 15 artan "İnşaat Sektörü Güven Endeksi", eylülde 60,1 ile 13 ayın zirvesine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TCMB'nin 425 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayında İnşaat Sektörü Güven Endeksi 52,4 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından, kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka ağustos başında konut faizlerinde indirime gitti. Faizlerdeki gerileme inşaat sektöründe hareketliliği beraberinde getirdi. Bu durum, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İnşaat Sektörü Güven Endeksi'ne de yansıdı.

Mayısta yüzde 50'nin altına kadar düşen endeks, temmuzda 52,4'ü, ağustosta 55,5'i, bu ay 13 ayın en yüksek seviyesi olan 60,1'i gördü. Endekste, faiz indiriminin başladığı temmuzdan bu yana yüzde 15 yükseliş kaydedildi.

TCMB, temmuzdaki faiz indiriminin ardından bu ay da politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,5'e çekmişti. Bu indirimin gelecek dönemde sektöre yansıması merakla bekleniyor.

- "Güven ortamı geliştirilirse sektördeki hareketlilik sürer"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, AA muhabirine, faiz indiriminin inşaat sektörü finansman koşullarında kısmen iyileşme kaydedilmesini sağladığını söyledi.

Gelecek dönemde ekonomide ve sektörde kalıcı toparlanma halinde endeksin tekrar geçen yılın temmuz ayındaki 77,1 ve ocak ayındaki 87 seviyelerine ulaşabileceğini vurgulayan Yenigün, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz ekonominin canlandırılması için son dönemde yeni adımlar atmaktadır. Sektördeki hareketlenmenin piyasalarda güven ortamının geliştirilmesi halinde artarak sürmesini bekliyoruz. Bunun için ekonomimizin temel kırılganlıklarının azaltılması için yapılacak çalışmalar da önem taşımakta olup, iş dünyası olarak önümüzdeki ay açıklanacak 2020-2022 Orta Vadeli Ekonomik Program'da ortaya konacak hedefleri ve akabinde atılacak adımları bekliyoruz."

- "Faizlerdeki düşüş olumlu yansımalarını gösterdi"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da konutun inşaat sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon oranlarındaki artışın konut sektörüne sirayet ettiğini ve satışlarda düşüş yaşandığını dile getiren Koloğlu, "Buna karşın Türkiye genelinde özel sektör konut yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleri hızla sürüyor. Hükümetimizin konuyu sahiplenmesiyle konut faizleri ağustostan itibaren kademeli olarak düştü. Faizlerdeki düşüşün olumlu yansımalarının sektörde hemen kendini göstermeye başladığını görüyoruz." dedi.

Koloğlu, kamu bankaları gibi özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1 seviyelerine getirmesi durumunda sektördeki hareketliliğin artarak tüm ekonomiye yansıyacağını bildirdi.

Konut talebinin, uygulanan satış, kredi ve faiz kampanyalarıyla gelecek dönemde de yükselmeye devam edeceğine inandıklarını söyleyen Koloğlu, "Hükümetimizin yapısal reformları ve yatırımları teşvik edici politikaları sürdürmesi durumunda inşaat sektörünün yeniden büyüme trendine gireceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde 2018-2019 yıllarına ilişkin değerler şöyle:

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Aylar 2018 2019 Ocak 87,0 56,7 Şubat 83,8 51,8 Mart 78,9 54,1 Nisan 78,8 53,9 Mayıs 77,2 49,8 Haziran 75,3 50,4 Temmuz 77,1 52,4 Ağustos 68,8 55,5 Eylül 57,3 60,1 Ekim 58,7 - Kasım 56,6 - Aralık 55,4 -

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