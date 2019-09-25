“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”

İSTANBUL,(DHA) - Bitcoin gibi kripto dövizlerin para birimi olması için Merkez Bankası tarafından üretilmesi ve faizlerinin olması gerektiğini belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Can Pamir; “Bu iki şart yerine gelmedikçe kripto paralar kahvelerdeki çay pullarının fantastik versiyonu olmaktan öteye geçemez” dedi.

Son yıllarda finans dünyası tarafından sıkça konuşulan ve Bitcoin ile tanıdığımız Block-chain teknolojisi ile ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Can Pamir’den uyarı geldi. Dr. Pamir, kripto paraların şu anda kullanıldığı haliyle kıraathanelerde kullanılan çay markalarından farkı olmadığını söyledi. Bitcoin’in gerçek para birimi olarak kabul edilebilmesi için merkez bankaları tarafından üretilmesi ve faiz işlemesi gerektiğinin altını çizen Pamir, “Aksi durumda Akbil ya da telefon jetonları gibi kısıtlı alanlarda para eşdeğeri olarak kullanılan bir alışveriş aracı olarak kalacak” dedi.

Bitcoin’e faiz uygulamanın onu para olmaya yaklaştıracağını belirten Dr. Pamir, bu faizin kime ve neye göre uygulanacağının önemli olduğunu şu cümlelerle aktardı: