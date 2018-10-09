FİNANS

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

FİNANSEVİM Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, 100'e yakın aileyi 7 ay gibi bir sürede ev, araba ve iş yeri sahibi yaptıklarını söyledi.

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

İSTANBUL, (DHA) - FİNANSEVİM Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, 100'e yakın aileyi 7 ay gibi bir sürede ev, araba ve iş yeri sahibi yaptıklarını söyledi. Özkaya, "Aylık 250 milyon civarında Türkiye içerisinde teslimat yapılıyor. Bu 250 milyon TL’lik rakamı insanlar dışarı taşımadan, Türkiye içerisinde ev alıyorlar" dedi.

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya Finansevim sistemini anlattı. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde kişilerin imece usulü ve yardımlaşarak konut, araba veya iş yeri sahibi olduklarını belirten Özkaya, " Günümüzde bunu kaybetmeye başladık. İnsanlar bir şeye sahip olduktan sonra parasını ödemeyi daha aktif ve kalıcı buluyorlar. ‘Önce alayım sonra ödeyeyim’ dünyanın gidişatı bu anlayışa gidiyor. Bizim dedelerimiz geçmiş dönemlerde tasarruf modeliyle, yardımlaşarak bir şeylerin sahibi olmuş. En basitinden ev yapacakları zaman eş dost bir araya gelip yardımlaşarak ev, araba sahibi olmuşlar. Ama günümüz şatlarında insanlar çok fazla beklemeyi tercih etmiyor. Bu sistemlerde şöyle bir kazanç elde ediyoruz; insanlar hem faize bulaşmamış oluyorlar hem de ceplerinden ekstra para ödemiyorlar. Bugün faiz oranlarına bakarsak 120 ay vadede ev sahibi olmak isteyen kişi 200 bin lira bir evin 623 milyonluk bir geri ödemesi var" ifadelerini kullandı.

"ÖZ SERMAYE İLE FİNANSMAN SAĞLIYORUZ"

Öz sermaye ile finansmanı sağladıklarını belirten Özkaya, "Şirketi kurduğumuzda bu işe yüzde 50 ortak bir yatırımcı ile başladık. Sektörde 10 yıllık deneyimimiz vardı. Biz deneyimimizi, yatırımcımız ise sermayesini koydu, böylelikle işe başlamış olduk. Sektörde olmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz değişiklikleri bu sistemde uygulamaya koyduk. Nedir bunlar mesela? İnsanlar Finansevim sistemi ile iş kurabiliyor, düğün yapabiliyorlar ya da evinin eşyalarını değiştirebiliyorlar. Bunların haricinde tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemlerinin de bir katılım bedeli var. Bütün firmalar gibi bizde başlangıçta bu katılım bedelini talep ediyoruz" diye konuştu.

"AYLIK BİN LİRA ÖDEYEREK EV SAHİBİ OLABİLİYORLAR"

Katılım bedelinin, yüzde 8 ile 10 arasında değiştiğini söyleyen Özkaya, "Örneğin 200 bin liraya ev almak isteyen bir kişinin 20 bin lira katılım bedelini ödemesi gerekiyor. 200 bin liralık bir daire almak isteyen kişinin kenarında katılım bedeli olan 20 bin lira bulunmayabiliyor. Katılım bedelini, lansmana çıktığımız dönemde, 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlamıştık. Şu anda ise 24 aya kadar taksitlendirme yapıyoruz. 24 ay boyunca taksitlendirmemiz sayesinde kişinin ödeme yapması ve ev sahibi olması kolaylaşıyor. Bir kişi bu sisteme aylık bin lira ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Bugüne kadar 7 aylık bir süreç içerisinde takriben 100 aileyi, ev, araba ve iş yeri sahibi yaptık" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİLİŞ NOTER HUZURUNDA YAPILIYOR"

Teslimat sırasını noter huzurunda belirlediklerini belirten Özkaya,"12 kişilik bir grup düşünelim, bu 12 kişi arasında noter huzurunda bir çekiliş yapılıyor. Yapılan çekilişte ilk kime çıktıysa o kişi evini alıyor. Kişi evini aldıktan sonra ödeme yapmaya devam ediyor. Her ay sırasıyla bir kişi otomobilini, evini, arsasını alıyor. Sistem içerisinde, 12 aydan 360 aya kadar gruplandırmalarımız var. Herkesi ödeme bütçesine, almak istediği evin, otomobilin fiyatına göre bir gruba dahil ediyoruz. Bazı şartlarımız var tabi; örneğin alınacak olan ev ise evin tapusu olmalı. Alınacak olan evin ekspertizi yapıldıktan sonra gün içerisinde parayı hesabına yatırıyoruz. Kişi aynı gün içerisinde tapusunu alıyor. Evi aldıktan sonra üzerine satılmaz koyuyoruz. Böylelikle diğer üyelerimizin parası da garanti altına alınmış oluyor. 360 ay vade ile sisteme katılan bir tüketici, sistem içerisinde en kötü ihtimalle şu anki kampanyalarımızla birlikte takriben 48 ay içerisinde ev sahibi olur" dedi.

"MÜŞTERİLERDE ARADIĞIMIZ ÖZELLİK DÜZENLİ ÖDEME YAPMALARI"

Sisteme herkesin katılabildiğini sadece düzenli ödeme yapılmasını beklediklerini dile getiren Özkaya, "Biz onu üzmüyoruz, bizi de üzmemesini istiyoruz. Çünkü vermiş olduğumuz para bizim paramız değil, biz bu parayı kendi cebimizden ödemiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Diyelim ki 100 kişi bir araya geldik, her ay bir kişiye veriyoruz. Size sıra geldiğinde biz size üç kişi ödemesini yapmadı biz size 97 bin TL verelim diyemeyiz. Aradaki açığı şirket tarafından finanse ediliyor. Böyle durumlarda siz bir ay ödemediniz mi? Siz bir ay geç alın. İki ay ödemediniz mi? İki ay geç alın. Katılım bedelinde düşme olmadan borç erken kapatılabiliyor. Ancak erken kapatıldığı için ekstra bir ücret de ödenmiyor. Sistemimize herkes katılabilir. Müşterilerimizde tek aradığımız özellik düzenli bir ödeme yapmaları" diye konuştu.

Sistemlerinde, faizin olmadığını ve arada ciddi bir maliyet farkı olduğunu söyleyen Özkaya, "Bu ciddi maliyet farkı dediğimiz şey kredi kurumunda bir evin 3 ev olarak ödenmesidir. Ama bizim sistemimizde kişiler bir eve sadece yüzde 10’luk bir katılım bedeli ödeyecek. 200 bin liralık bir evin katılım bedeli 20 bin lira. Bunun içinde ekspertini yapıyoruz, faturasını anında kesiyoruz. Ayrıca 120 aylık bir takip süreci var, evin üzerine koydurduğumuz satılamaz şerhinin maliyetini de biz ödüyoruz. Bunların hepsine baktığımız zaman toplam 20 bin liralık bir katılım bedeli alıyoruz. Ülkemizdeki öz sermayemizin ülkede kalmasını sağlayabilirsek zaten ülkede dev bir değişiklik olacak. Bu sistemlerle ülkenin gidişatını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLER İKİNCİ EL EVE YÖNELDİ"

Şu an bu sistem içerisinde çalışmalar yapan kendileri gibi 4 firma olduğunu belirten Özkaya, "Bu 4 firma toplamında, aylık 250 milyon civarında Türkiye içerisinde teslimat yapılıyor. Bu 250 milyon TL’lik rakamı insanlar dışarı taşımadan, Türkiye içerisinde ev alıyorlar. Para içeride kalıyor. Bu evleri inşaatçılardan alıyorlar. Bu nedenle bu sistemler inşaat sektörüne ciddi katkı sağlıyor. Finansevim olarak sisteme ne kattığımıza gelirsek; Bizim sistemimizde ön ödeme yapman gereken miktarda paran yoksa da ev sahibi olabiliyorsun. Katılım bedelini 24 aya kadar taksitlendiriyoruz. Diyelim ki bir kişi evlenmek istiyor. Bugünün şartlarında evlenmek isteyen bir kişinin 60 bin lira parası olması lazım. Kişi, bu sisteme girer, bu sistemden yararlanarak 60 bin lirayı Finansevim Sitemi’nden alır. Aylık 1000 lira ya da tercihine göre 500 lira olacak şekilde ödemeye devam eder. Müşteri kitlemiz genellikle ikinci el konutları tercih ediyor. Yüzde 90’lık kısmı, 100 bin lira ile 300 bin lira arasında ikinci el ev almayı tercih eden insanlar" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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