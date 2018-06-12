FİNANS

"Faizsiz fonlar, sisteme katılımı artırdı"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Obalı: - "Faizsiz emeklilik fonları toplumun birçok kesiminin sisteme ilgisini yükselttiği gibi, sisteme katılımı da artırdı" - "31 Mayıs itibarıyla BES'te faizsiz fon büyüklüğü 7,3 milyar TL'ye, OKS'de ise 1 Ocak 2017'den bugüne 1,82 milyar TL'ye ulaştı. Faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranı BES'te yüzde 8,63, otomatik BES'te yüzde 64 olarak seyretmektedir"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, "Faizsiz emeklilik fonları toplumun birçok kesiminin sisteme ilgisini yükselttiği gibi, sisteme katılımı da artırdı." dedi.

Obalı, faizsiz emeklilik sistemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, faizsiz emeklilik sisteminin Türkiye'de her geçen gün büyüdüğünü ve faizsiz emeklilik fonlarının toplumun birçok kesiminin sisteme ilgisini yükselttiğini ifade etti.

Faizsiz emeklilik fonlarının sisteme katılımın artmasını sağladığını belirten Obalı, 31 Mayıs itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) faizsiz fon büyüklüğünün 7,3 milyar TL'ye, Otomotik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 1 Ocak 2017'den bugüne 1,82 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Obalı, faizsiz fonların tüm emeklilik fonlarına oranının BES'te yüzde 8,63, otomatik BES'te yüzde 64 olarak seyrettiğini kaydetti.

OKS'nin devreye girmesinin de faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Obalı, "31 Mayıs itibarıyla 2,86 milyar TL civarındaki toplam sektör fon büyüklüğünün 1,82 milyar lirası faizsiz fonlardan oluştu. OKS'deki katılımcı sayısına baktığımızda ise yaklaşık yüzde 63'ünün faizsiz fonları seçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Obalı, Vakıf Emeklilik'in "Faizsiz Finans" konusunda önemli adımlar attığını, birikimlerini "faizsiz" olarak değerlendirmek isteyenlere, "Faizsiz Sigortacılık" ilkelerine uygun enstrümanlardan oluşan emeklilik fon seçenekleri sunduklarını aktardı.

Faize duyarlı müşterilerin de sisteme girmesine öncülük ettiklerini belirten Obalı, "Genç ve yüksek nüfusu ile Türkiye katılım sigortacılığı için yüksek bir potansiyele sahip. Son yıllarda katılım sigortacılığı uygulamalarının ivme kazandığı Türkiye'de hali hazırda Vakıf Emeklilik'le birlikte sekiz sigorta şirketinin katılım ürünleri bulunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

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