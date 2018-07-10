Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 15 yılda ortaya konan çalışmalar, hayata geçirilen projelerle tarımda önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Yeni hükümet sistemiyle beraber, süregelen başarı grafiğinin güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün görevini devredecek olan Fakıbaba, Bakanlık çalışanlarıyla vedalaştı.

Vedalaşma programında konuşan Fakıbaba, görevi devraldığından bu yana yaklaşık bir yıldır Bakanlık çalışanlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına işaret ederek, bu dönemde 250 bin düve projesi, 300 koyun projesi, örnek köy projesi, ucuz et uygulaması gibi ülke tarımının geleceği açısından önemli projeleri başlattıklarını anımsattı.

Fakıbaba, önceden başlatılmış çalışmaları da gelişlettiklerinin altını çizerek, "Bu çalışmalarımızı, sizlerle beraber takım halinde ortaya koyduk. Bu bakımdan mesai mefhumu gözetmeden, azimle çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.