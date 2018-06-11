FİNANS

Fakıbaba, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Fikirlerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama ortak paydamız memleketimiz ve hizmet"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fikirlerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama ortak paydamız memleketimiz ve hizmet." dedi.

Bakan Fakıbaba, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'daki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Katılımcıların taleplerini ve önerilerini dinleyen Fakıbaba, AK Parti olarak her kesimden vatandaşlarla istişare ederek proje üretmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Şanlıurfa'ya çeşitli görevlerde 25 yıl hizmet etmeye çalıştığını belirten Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa, insanı, tarihi, geçmişi, tarımı, gıdası, çiftçisi, üreticisi ve işvereniyle mükemmel bir şehir. Elimize iyi bir fırsat geçti. Bu fırsatı iyi değerlendirmek hepimizin boynunun borcu. Fikirlerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama ortak paydamız memleketimiz ve hizmet. Hedefimiz insanlarımızın refahı, daha fazla zenginleşmesi, daha fazla mutlu olabilmesi, daha fazla eğitim alabilmesi, daha fazla sağlıktan faydalanabilmesidir. Bu bağlamda gerçekten vakit Şanlıurfa vakti, vakit Türkiye vakti."

AK Parti'nin 16 yılda birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına rağmen çok güzel hizmetler yaptığını anlatan Fakıbaba, "24 Haziran'dan sonra halkla, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, milletvekilleri ve basınla hep beraber farklı projeler için kararlar alacağız. Şehre neler yapılacağına her kesimden vatandaşla karar vereceğiz. Onun için yeni bir başlangıç istiyorum. Yeni başlangıçta beni Şanlıurfa'da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba'ya, programda AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Fatih Aksoy ile çok sayıda teşkilat mensubu da eşlik etti.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kanaat önderleri STK temsilcileri

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