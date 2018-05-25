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Fakıbaba'dan İnce'ye mazot yanıtı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "(İnce'nin mazot açıklaması) Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir" - "Devlet olarak biz, çiftçimizin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz. Bizim desteğimiz tamamen üretim odaklı bir destektir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mazot fiyatları başta olmak üzere tarım konusundaki açıklamalarını hayretle takip ettiğini belirterek, "Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Devlet olarak biz, çiftçimizin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz. Bizim desteğimiz tamamen üretim odaklı bir destektir." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, İnce'nin seçim meydanlarında başta mazot fiyatları olmak üzere tarım konularındaki açıklamalarını hayretle ve üzüntüyle takip ettiğini, kullandığı üslubu ve pek çok ifadesini, bir cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine yakıştıramadığını belirtti.

Çiftçinin kullandığı mazotun, 2003'te AK Parti tarafından destek kapsamına alındığını, 2003-2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama yüzde 16'sını destekleyerek üreticilere 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığını anımsatan Fakıbaba, "2018 yılında ise bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda çiftçimize 1,8 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Sayın İnce'nin ayrıca mazotun yarısının devlet tarafından nasıl karşılandığı konusunda şunları bilmesi gerekiyor: Devlet olarak biz, çiftçimizin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, ürünlerin dekara ortalama mazot tüketiminin dikkate alındığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Örneğin hububat grubu ürünler için dekara ortalama 6 litre tüketimi esas alırken, çeltik ve pamuk için 20, ayçiçeği için 7, dane mısır ve patates için 10 litreyi esas alıyoruz. Yıl içindeki ortalama mazot fiyatı ve ürüne göre mazot tüketimini baz alarak dekara birim mazot desteğini hesaplıyoruz. Bunun yanı sıra üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazi varlığı ve ürününü dikkate alarak birim destek miktarına göre üreticimize mazot destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu doğrultuda 2017'de mazotun ortalamasını 4,70 lira olarak hesapladık. Bunun yarısı 2,35 liraya tekabül etmektedir. Dolayısıyla mazot konusunda biz çiftçimizi, Sayın İnce'nin vaat ettiği 3,50 liradan çok daha yüksek bir oranda destekliyoruz."

Verilen desteğin tamamen üretim odaklı olduğunun altını çizen Fakıbaba, yanlış bilgilerle ve şovlarla kamuoyunu aldatmanın İnce'ye yakışmadığını vurguladı.

Fakıbaba, "Eğer Sayın İnce konuyu bilmiyorsa şimdi öğrensin. Eğer biliyor da yaptığımız güzel bir hizmeti çarpıtarak kamuoyunu aldatacağını sanıyorsa, bu yöntemle bir yere varamayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü çiftçimiz, verdiğimiz hizmetlerin ve desteklerin farkındadır. Bu tür şovlara ve aldatma içeren sözlere kanmayacak kadar da akıl ve izan sahibidir." ifadelerini kullandı.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba mazot muharrem ince

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