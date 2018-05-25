Fakıbaba'dan İnce'ye mazot yanıtı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mazot fiyatları başta olmak üzere tarım konusundaki açıklamalarını hayretle takip ettiğini belirterek, "Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Devlet olarak biz, çiftçimizin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz. Bizim desteğimiz tamamen üretim odaklı bir destektir." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, İnce'nin seçim meydanlarında başta mazot fiyatları olmak üzere tarım konularındaki açıklamalarını hayretle ve üzüntüyle takip ettiğini, kullandığı üslubu ve pek çok ifadesini, bir cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine yakıştıramadığını belirtti.

Çiftçinin kullandığı mazotun, 2003'te AK Parti tarafından destek kapsamına alındığını, 2003-2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama yüzde 16'sını destekleyerek üreticilere 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığını anımsatan Fakıbaba, "2018 yılında ise bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda çiftçimize 1,8 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Sayın İnce'nin ayrıca mazotun yarısının devlet tarafından nasıl karşılandığı konusunda şunları bilmesi gerekiyor: Devlet olarak biz, çiftçimizin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.