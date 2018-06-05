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Fakıbaba'dan tarımsal destekleme ödemeleri açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

"1 Ocak'tan Ramazan Bayramı'na kadar üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 10,1 milyar liraya ulaşmış olacak" - "Böylelikle 2018 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 70’lik kısmını ödemiş olacağız"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1 Ocak'tan Ramazan Bayramı'na kadar üreticilere ödedikleri nakit hibe tutarının 10,1 milyar liraya ulaşmış olacağını belirterek, "Böylelikle 2018 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 70’lik kısmını ödemiş olacağız." dedi.

Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı desteklemeleri kapsamında üreticilere yapılan ödemelere ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade etti.

Ramazan ayı öncesi üreticilere toplam 8,5 milyar lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Fakıbaba, ramazan başından bugüne kadar da yaklaşık 1,1 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı'na kadar da fark ödemeleri desteği, süt ve besi gibi hayvancılık destekleri ile diğer tarımsal desteklemeler kapsamında yaklaşık 500 milyon liralık bir ödeme daha yapmayı planladıklarını bildiren Fakıbaba, "Bu ödemelerle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ramazan Bayramı'na kadar üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 10,1 milyar liraya ulaşmış olacak." dedi.

Fakıbaba, böylelikle 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 70’lik kısmını ödemiş olacaklarını bildirdi.

Bu desteklerin üreticiler için sağladıkları nakit hibe kaynak olduğuna işaret eden Fakıbaba, bunun yanı sıra arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağladıklarını vurguladı.

Fakıbaba, "Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Tarımsal destekleme ödemeleri

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