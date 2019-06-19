FİNANS

Falken, Körfez'de tozu dumana kattı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

ApexMasters Drift Şampiyonası’nın TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen ikinci yarışında Falken sponsorluğunda yarışan Redbull pilotu Alexander Grinchuk ikinci oldu

İSTANBUL(AA) - RedBull.com sponsorluğunda ve Spor Toto katkıları ile 15-16 Haziran tarihlerinde İzmit Körfez Pistinde düzenlenen Drift Şampiyonasında AKO Grup’un Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı Falken lastikleri performansıyla yarış heyecanını katladı.

RedBull'dan yapılan açıklamaya göre 8 takım ve 28 sporcunun katıldığı yarışı, FIA Drift hakemlerinden Mattias Jönsson ve Türkiye’nin en tecrübeli drift hakemi Hüseyin Kar değerlendirdi. 15 Haziran Cumartesi günü yapılan sıralamalarda KKTC’den İbrahim Yücebaş 84 puan ile gün birincisi olurken, genç pilotlardan Ege Bilaloğlu ikincisi ve Çağlar Küçükdumlu gün üçüncüsü oldu.

16 Haziran Pazar günü, büyük ilgi gören pilotlarla tanışma ve padok ziyaretiyle başladı. Daha sonra ikili eşleşmelerle gerçekleşen elemelerde, zaman zaman yağmur altında yaşanan mücadeleler 2.500 kadar seyirciye heyecan dolu anlar yaşattı.

Güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadelelerinin izleyicilere keyifli ve bol dumanlı anlar yaşattığı etkinliğin final eşleşmesinde İbrahim Yücebaş ile karşı karşıya gelen Falken’in desteklediği RedBull pilotu Alexandr Grinchuk ikincilik kürsüsünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alexandr Grinchuk, 4 yarışlık serinin ikinci yarışında alınan sonuçların takım adına çok değerli olduğunu belirterek, sonraki iki yarışta da podyum görerek sezonu lider bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bu yarışlarda kullandıkları lastiklerin performansından memnun olduklarını belirten Grinchuk, “Drift sporunda performanslı araçlar ve Falken gibi güçlü markaların desteği ile daha iddialı oluyor ve pistteki heyecanı en üst seviyeye çıkarabiliyoruz. Bu işbirliğinin sürmesi bizi liderliğe taşıyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Falken Yetkilisi Mustafa Hamdi Seyhan'da “Genç markamız Falken’in “Yarış pistinden yola” sloganıyla örtüşen bu etkinlikte yer almak ve lastiklerimizin rekabetçi ruhunu yansıtmak bizim için heyecan verici. Redbull ile işbirliğimiz 30 Haziran’da yine bu pistte gerçekleşecek diğer bir etkinlikle devam edecek.” ifadelerini kullandı.

ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası 21-22 Eylül Kayseri’de Kadir Has Stadyumu otoparkında düzenlenecek üçüncü yarış ile devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
drift grinchuk TOSFED

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