Falken, Körfez'de tozu dumana kattı

İSTANBUL(AA) - RedBull.com sponsorluğunda ve Spor Toto katkıları ile 15-16 Haziran tarihlerinde İzmit Körfez Pistinde düzenlenen Drift Şampiyonasında AKO Grup’un Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı Falken lastikleri performansıyla yarış heyecanını katladı.

RedBull'dan yapılan açıklamaya göre 8 takım ve 28 sporcunun katıldığı yarışı, FIA Drift hakemlerinden Mattias Jönsson ve Türkiye’nin en tecrübeli drift hakemi Hüseyin Kar değerlendirdi. 15 Haziran Cumartesi günü yapılan sıralamalarda KKTC’den İbrahim Yücebaş 84 puan ile gün birincisi olurken, genç pilotlardan Ege Bilaloğlu ikincisi ve Çağlar Küçükdumlu gün üçüncüsü oldu.

16 Haziran Pazar günü, büyük ilgi gören pilotlarla tanışma ve padok ziyaretiyle başladı. Daha sonra ikili eşleşmelerle gerçekleşen elemelerde, zaman zaman yağmur altında yaşanan mücadeleler 2.500 kadar seyirciye heyecan dolu anlar yaşattı.

Güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadelelerinin izleyicilere keyifli ve bol dumanlı anlar yaşattığı etkinliğin final eşleşmesinde İbrahim Yücebaş ile karşı karşıya gelen Falken’in desteklediği RedBull pilotu Alexandr Grinchuk ikincilik kürsüsünün sahibi oldu.