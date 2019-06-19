Falken'in desteklediği Grinchuk, ApexMasters Türkiye'de ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - AKO Grup'un Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Falken lastiklerinin desteklediği Redbull pilotu Alexander Grinchuk, ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın TOSFED Körfez Yarış Pisti etabında ikinci sırada yer aldı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, RedBull.com sponsorluğunda ve Spor Toto katkıları ile İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen Drift Şampiyonasında Falken lastikleri performansıyla yarış heyecanını katladı.

Sekiz takım ve 28 sporcunun katıldığı yarışı, FIA Drift hakemlerinden Mattias Jönsson ve Türkiye'nin en tecrübeli drift hakemi Hüseyin Kar değerlendirdi. Etabın ilk günü yapılan sıralamalarda KKTC'den İbrahim Yücebaş 84 puanla birinci sırada yer alırken, genç pilotlardan Ege Bilaloğlu ikinci ve Çağlar Küçükdumlu üçüncü oldu.

Etabın ikinci günü, büyük ilgi gören pilotlarla tanışma ve padok ziyaretiyle başladı. Daha sonra ikili eşleşmelerle gerçekleşen elemelerde, zaman zaman yağmur altında yaşanan mücadeleler 2 bin 500 kadar seyirciye heyecan dolu anlar yaşattı.