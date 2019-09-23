FAO daimi temsilcilerinden Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) ilişkilerinin daha da gelişmesini istediklerini belirterek, "FAO Orta Asya ve Alt Bölgeleri biriminin açılmasıyla ilişkilerin ivme kazanacağına inanıyoruz." dedi.

FAO daimi temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelen Özkaldı, Türkiye ile FAO arasında 70 yıla dayanan, köklü bir iş birliği olduğunu söyledi.

Özkaldı, "Türkiye olarak ikili ilişkilerimizin ortak faydalar üzerinden iletişim ve deneyim aktarımıyla gelişmesini istiyoruz. FAO Orta Asya ve Alt Bölgeleri biriminin açılmasıyla ilişkilerin ivme kazanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

FAO'nun, Türkiye'nin de içinde olduğu Orta Asya ülkeleri bölgesinde 28 projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Özkaldı, "Son 10 yılda ülkemiz 30 milyon dolarlık projenin içinde yer aldı ve bunun 10 milyon dolarlık bölümü tamamlandı. Ayrıca yeni dönemde tarım ve ormancılık alanında 20 milyon dolarlık proje hayata geçecek." bilgisini paylaştı.