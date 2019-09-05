FAO - Dünya gıda fiyatları Ağustos'ta aylık yüzde 1.1 düştü

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Dünya gıda fiyatları, şeker, buğday ve mısır fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1.1 düşüşle, art arda üçüncü ayda da geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ağustos'ta, yüzde 1.1 düşüşle, Temmuz'daki 171.7'den 169.8 düzeyine indi.

FAO, 2019 - 2020 dünya tahıl üretim öngörüsünü yaklaşık 23 milyon ton artırarak 2 milyar 708 milyon tona yükseltti. Bu tahmin 2018'deki dünya hububat üretiminin yaklaşık 55.4 milyon ton üzerinde yer alıyor.

FAO tahıl fiyat endeksi, mısır başta olmak üzere buğday ve ana öğütülmüş tahıl fiyatlarındaki büyük düşüşler nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6.4 geriledi. Buna karşılık, pirinç fiyatları yükseldi.

FAO, şeker fiyatlarının Ağustos ayında "büyük ölçüde şeker ihracatını teşvik etme eğiliminde olan Brezilya realindeki zayıf seyrin etkisiyle yüzde 4.0 düştüğünü belirtti.

FAO 2019 dünya buğday üretim öngörüsünü 767 milyon ton olarak açıkladı. Yeni öngörü, Temmuz ayındaki öngörünün 4 milyon ton altında yer alıyor.

