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FAO Gıda Fiyat Endeksi Temmuz’da sert düştü

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi Temmuz ayında, hububat süt ürünleri, şeker, et ve bitkisel yağların kalemlerinin ihraç fiyatlarının tümü düştü.

İstanbul, 2 Ağustos (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi Temmuz ayında, hububat süt ürünleri, şeker, et ve bitkisel yağların kalemlerinin ihraç fiyatlarının tümü düştü.
Düşüşün sebebi olarak, süt ürünleri ve şeker başta olmak üzere tüm önemli ticaret maddelerinin fiyatlarında azalma gerçekleşmiş olması gösterildi.
FAO Gıda Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.7 azalarak 168.8 puan ortalamasında gerçekleşti. Bu düşüş, geçen senenin son döneminden beri görülen en büyük aylık düşüş olarak kaydedildi. FAO Gıda Endeksi 2018’in ilk bölümünde istikrarlı olarak yükselmiş ve yılın ilk düşüşü Haziran’da kaydedilmişti.
FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 6.6 düşüşle Temmuz’daki aşağı yönlü hareketin başını çekti.
FAO Şeker Fiyat Endeksi yüzde 6.0 azalma kaydederek son üç senenin en düşük seviyelerinden birinde gerçekleşti. Düşüşün temel kaynağı olarak, ikisi de önemli şeker üreticisi ülkeler olan Hindistan’da ve Tayland’da üretim görünümünde izlenen iyileşmeler gösterildi. Dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ithalatçısı olan Brezilya’da ürün hacminin daha düşük gerçekleşeceği beklentisi ise uluslararası şeker fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin sınırlı kalmasına sebep oldu.
FAO Hububat Fiyat Endeksi Haziran’daki düzeyine göre yüzde 3.6 geriledi ve bir önceki yılın aynı dönemindeki değerinin altında gerçekleşti. Hem buğdayın, hem de mısırın ve pirincin ihraç kotasyonlarında düşüş izlenirken, buğday ve mısır değerleri Temmuz ayı sonuna doğru yükselme eğilimi gösterdi.
FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi’nde ise son altı aydır izlenen düşüş devam etti. Endeks yüzde 2.9 azalarak Ocak 2016’dan beri gözlenen en düşük seviyede gerçekleşti. Temmuz’daki görülen aşağı yönlü eğilim, kısmen, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret geriliminden etkilenmiş olan soya fasülyesi piyasasında izlenen zayıflığın yansımalarından kaynaklandı. Diğer taraftan, biyodizel üreticileri kaynaklı talebin iyileşmesi ve Avrupa Birliği’nde ürün hacmine dair olumsuz beklentiler oluşması sebebiyle güçlenen ayçiçeği yağı değerleri yükselme eğilimi gösterdi.
FAO Et Fiyat Endeksi Haziran’daki değerinin yüzde 1.9 altında gerçekleşti. Endeksin Haziran değeri, Brazilya’da tır şöförlerinin grevde olması sebebiyle yaşanan küresel sığır eti ihraç fiyat artışlarını yansıtma amacıyla yukarı yönlü güncellenmişti.

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