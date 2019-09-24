FİNANS

FAO, sebzecilik eğitimine katılanlara sertifika verdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının Daimi Temsilci Vekili Kelli Ketover: - "Ziyaretimiz, BM olarak Türkiye'nin karşılaştığı sorunları anlamak için bir fırsat oldu. Türkiye ile BM ve ajanslarının iş birliğinin ne kadar yerinde adımlarla ilerlediğini görme açısından da oldukça önemliydi"

ŞANLIURFA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) programı kapsamında sebzecilik eğitimini tamamlayan Suriyeli sığınmacılar ile Türk katılımcılara sertifikaları verildi.

FAO'nun, Japon hükümetince finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan eğitim programını tamamlayanlara sertifika verilmesi dolayısıyla Akçakale GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda tören düzenlendi.

FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, törende yaptığı konuşmada, FAO'nun Beceri ve Üretim Araçları Vasıtasıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi Programı kapsamında verilen sebzecilik eğitiminin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gutu, projenin uygulayıcısı olan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti, eğitim programları ve yeni uygulamaların devam edeceğini söyledi.

- "Önemli bir fırsat oldu"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşlarının Daimi Temsilci Vekili Kelli Ketover da bölgede geniş ölçekli mülteci nüfusun eğitim aldığını yeni öğrendiklerini, bunun çok etkileyici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Proje detaylarını öğrenmenin, Türkiye'nin karşılaştığı sorunları anlama açısından BM için çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Ketover, şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz, BM olarak Türkiye'nin karşılaştığı sorunları anlamak için bir fırsat oldu. Türkiye ile BM ve ajanslarının iş birliğinin ne kadar yerinde adımlarla ilerlediğini görme açısından da oldukça önemliydi. Burada tarım, girişimcilik ve yaşam koşulları eğitiminin yapıldığını görmek benzersiz bir deneyim. Özellikle sertifika töreninin bir parçası olmak ve onların gülen yüzlerini görmek çok güzel bir tecrübe oldu. İnsanların eğitime ve para kazanmaya ihtiyacı var, burada bu bir arada yapılıyor."

Ketover, katılımcıların gelecek yıllar içinde ne iş yaptıklarını ve aldıkları eğitimin katkısını izlemek için takipte olacaklarını da sözlerine ekledi.

Daha sonra eğitim programını tamamlayanlara sertifikaları verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) Tarım ve Orman Bakanlığı

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