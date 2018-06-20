FİNANS

FAO uyardı: Tarımda çocuk işçiler artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada tarımda çalıştırılan çocuk işçi sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada tarımda çalıştırılan çocuk işçi sayısında artış olduğuna dikkat çekti. FAO’ya göre 2012’den bu yana tarımda çalışan çocuk işçi sayısı 98 milyondan 108 milyona çıktı.
FAO Genel Direktör Yardımcısı Daniel Gustafson konuyla ilgili açıklamasında, "Tarımda kırsal yoksulluk kadar, çocuk işçiler de küresel bir sorun" dedi ve ekledi:
"Çocuklar uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarından bu onların okula devam etme ve becerilerini geliştirme yetilerini sınırlıyor. Bu da, daha sonra modernize bir tarım sektöründeki fırsatlar da dahil olmak üzere yaşamda insana yakışır ve üretken istihdam olanaklarına erişim yeteneklerini engelliyor. Uzun saatler çalışan çocuklar aç ve yoksul insanların sayısını şişirmeye devam edebilir belki; ama, bu durum çocukları okula gitme fırsatından mahrum bırakır ve bu da onların ileride iyi iş çıkarmasını engeller."
Gustafson, FAO olarak tarımdaki çocuk işçileri olası zararlardan korumak amacıyla, "Çocukları Zararlardan Koruyun" başlığıyla kitapçıklar hazırladıklarını söyledi.
Lübnan’da okuma yazması olan çocuklar için, tarım ilaçlarının zararları hakkında görsel materyaller hazırladıklarını da vurgulayan Gustafson, Uganda’da da gençlerin güvenli çalışmalarının teşvik edilmesi, cinsiyet ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması için eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi.

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