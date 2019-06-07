FİNANS

FAO'dan "gıda güvenliği"ne vurgu

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

FAO tarafından, bu yıl ilk kez kutlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla, gıda güvenliğinin üreticiden tüketiciye kadar herkesin sorumluluğunda bulunduğuna işaret edildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO), insanların güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişme hakkına sahip olduğu belirtilerek, gıda güvenliğinin üreticiden tüketiciye kadar herkesin sorumluluğunda bulunduğu ifade edildi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliği konusundaki çabaları güçlendirmek amacıyla örgüt bu yıl ilk kez 7 Haziran'ı Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutluyor.

Dünya genelinde gıda güvenliğini artırmaya yönelik çabalara FAO ve Dünya Sağlık Örgütü öncülük ediyor.

Açıklamaya göre, gıda güvenliği alanında son yıllardaki gelişmelere rağmen gıda kaynaklı hastalıkların küresel boyutu hala "kabul edilemez" düzeyde bulunuyor. Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi kirli yiyecekler nedeniyle hastalanıyor. Bu kişilerden ortalama 420 bini hayatını kaybediyor.

Güvenli gıda, sadece insan sağlığı için değil aynı zamanda ülkelerin geçim kaynakları, ekonomisi, ticareti ve uluslararası itibarı için de önem taşıyor.

Gıda kirliliği, tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde oluşabiliyor. Bu nedenle, gıda güvenliğini sağlamak gıdayı yetiştiren, işleyen, taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğunda bulunuyor.

FAO, ülkelerin güvenli gıda sağlayabilmesi için resmi kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi, ülkeler arası teknik yardım ve iş birliğinin sağlanmasını destekliyor.

BM Genel Kurulu, geçen yıl 7 Haziran'ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya Gıda Güvenliği Günü

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