FAO'dan Türk ve Suriyelilere tarımsal mesleki eğitim

İZMİR (AA) - FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin iş gücüne katılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye dünyanın yardım etmesi lazım. Suriyeliler için yapılan araştırmada tarım sektörünün, ana geçim kaynaklarından biri olduğu ortaya konulmuştu. Bizler de tarım sektöründe çalışmayan mültecilere istihdam sağlayacak bir proje geliştirdik." dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Avrupa Birliği (AB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde geçen yıl başlatılan "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması" projesi kapsamında İzmir'de bir otelde istihdam fuarı düzenlendi.

Tarım eğitimi alan Türk ve Suriyeli kursiyerlerle iş adamlarını buluşturan fuarın açılışında konuşan FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye'nin mültecilere gösterdiği ev sahipliğinin çok değerli olduğunu söyledi.