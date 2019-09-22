FAO'dan Türkiye'deki tarım uygulamalarına övgü

FAO'nun 6 kıtayı temsilen Türkiye'ye gelen daimi temsilcileriyle Konya'daki proje uygulama alanlarını gezen Sikder, "FAO'nun eğitim programlarının ve diğer projelerinin çok başarılı şekilde uygulandığını görmek memnun edici. Burada toprağın doğru kullanımı, sulama, ekim ve hasadın etkili yapıldığını gözlemledik. Türkiye’deki bu doğru ve yerinde uygulamaların hepsi, bölge ülkeleri tarafından da kullanılmalı." şeklinde konuştu.

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, "Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı." dedi.

Avrupa Birliğinin (AB) FAO Daimi Temsilci Yardımcısı Dr. Renate Hahlen de AB'yi temsilen Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin son 35 yılda yaşadığı modernleşme ve değişimden gerçekten çok etkilendim. Bu proje kapsamında yapılan faaliyetler çok umut verici." ifadelerini kullandı.

Ziyaret süresince kadın ve erkeklerin tarlada eşit oranda yer aldıklarını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Hahlen, şöyle devam etti:

"Kadın erkek varlığının tarımda eşit oranda yer aldığını görmekten çok etkilendim. Buradaki eğitimlere de eşit oranda katılım oluyor. Biyogaz, toprak kullanımı ve sulama eğitiminden gördüklerimiz çok etkileyici. Çiftçilerin birçoğu, sorunlarına hakimler. Verimliliği artıracak şekilde su ve toprak kullanımının öğrenildiği görünüyor."

Hahlen, toprağın zenginliğinin ve çeşitliliğin korunması adına bu projelerin hayati önem arz ettiğini ifade etti.

- "Projeyle verim artıyor"

Proje kapsamında Uygulamalı Çiftçi Okulları eğitiminden yararlanan Emine Akkaş da FAO'nun eğitimi sayesinde verimli mısır mahsulü elde ettiklerini söyledi.