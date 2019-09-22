FİNANS

FAO'dan Türkiye'deki tarım uygulamalarına övgü

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Asya Bölgesi Daimi Temsilcisi Abdus Sobhan Sikder: - "Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri, bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı. Burada toprağın doğru kullanımı, sulama, ekim ve hasadın etkili yapıldığını gözlemledik"

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Asya Bölgesi Daimi Temsilcilerinden Abdus Sobhan Sikder, "Türkiye'de yapılan tarım faaliyetleri bölgedeki diğer ülkeler tarafından da uygulanmalı." dedi.

FAO'nun Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi'ni izleme heyetiyle Türkiye'ye gelen Sikder, ülkedeki tarım faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

FAO'nun 6 kıtayı temsilen Türkiye'ye gelen daimi temsilcileriyle Konya'daki proje uygulama alanlarını gezen Sikder, "FAO'nun eğitim programlarının ve diğer projelerinin çok başarılı şekilde uygulandığını görmek memnun edici. Burada toprağın doğru kullanımı, sulama, ekim ve hasadın etkili yapıldığını gözlemledik. Türkiye’deki bu doğru ve yerinde uygulamaların hepsi, bölge ülkeleri tarafından da kullanılmalı." şeklinde konuştu.

Sikder, tarım alalarındaki doğru uygulamaların, dünyada gıda yeterliliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

- "Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişim çok etkileyici"

Avrupa Birliğinin (AB) FAO Daimi Temsilci Yardımcısı Dr. Renate Hahlen de AB'yi temsilen Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin son 35 yılda yaşadığı modernleşme ve değişimden gerçekten çok etkilendim. Bu proje kapsamında yapılan faaliyetler çok umut verici." ifadelerini kullandı.

Ziyaret süresince kadın ve erkeklerin tarlada eşit oranda yer aldıklarını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Hahlen, şöyle devam etti:

"Kadın erkek varlığının tarımda eşit oranda yer aldığını görmekten çok etkilendim. Buradaki eğitimlere de eşit oranda katılım oluyor. Biyogaz, toprak kullanımı ve sulama eğitiminden gördüklerimiz çok etkileyici. Çiftçilerin birçoğu, sorunlarına hakimler. Verimliliği artıracak şekilde su ve toprak kullanımının öğrenildiği görünüyor."

Hahlen, toprağın zenginliğinin ve çeşitliliğin korunması adına bu projelerin hayati önem arz ettiğini ifade etti.

- "Projeyle verim artıyor"

Proje kapsamında Uygulamalı Çiftçi Okulları eğitiminden yararlanan Emine Akkaş da FAO'nun eğitimi sayesinde verimli mısır mahsulü elde ettiklerini söyledi.

Karapınar ilçesinde toprakta verimlilik sorunu olduğunu aktaran Akkaş, "Biz önceden bu tarlaları nadastan sonra bırakıp, sürüldükten sonra ekiyorduk ve 1 kere kaldırıyorduk. FAO'nun aracılığıyla ikinci ekim yapıldı, çok güzel mahsul alınıyor. Mısırı kuru tarlaya ekmişlerdi ama şimdi benim boyumu aştı, çok güzel oldu. Kendimiz suladık ve çok güzel verim alacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO iş birliğinde Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi; arazi yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği sorunlarını dikkate alarak Türkiye'de tarım, mera ve orman arazi kullanım yönetimini geliştirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi

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