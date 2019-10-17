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FAO’dan yerli üreticiyi destekleme mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Viorel Gutu: - “Dünya vatandaşları olarak doğru seçimleri yapacak bilince ulaşmamız gerekiyor. Doğru gıdanın nereden geldiği ve üretildiği konusundaki farkındalık giderek artıyor. Toplum olarak yerel üreticileri destekleyebiliriz” - “Dünyada, aşırı kilo ve obezite salgınından etkilenmeyen hiçbir bölge kalmadı. Gıda üretim, tüketim ve tedarik alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Sadece daha fazla gıda üretmeye değil, sağlıklı gıda üretmeye odaklanmamız gerek” - Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa: - “Gıda sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilirlik iş modelinin bir parçası olması gerekiyor"

İSTANBUL (AA)- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Viorel Gutu, dünya vatandaşları olarak doğru seçimleri yapacak bilince ulaşmamız gerektiğini belirterek, “Doğru gıdanın nereden geldiği ve üretildiği konusundaki farkındalık giderek artıyor. Toplum olarak yerel üreticileri destekleyebiliriz.” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Sürdürülebilirlik Akademisi ile Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) iş birliğinde Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen 5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.

Bu yıl "Gıda Sektöründe Değişim" ve "Eylemlerimiz Geleceğimizdir. Sağlıklı Beslenme İle #açlığason Verilmiş Bir Dünya" temalarıyla Yıldız Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Viorel Gutu, 50 yılda, 150 ülkede iş dünyasıyla, akademiyle, sivil toplum örgütleriyle takip ettikleri pek çok etkinlik olduğunu belirterek, insanları sıfır açlık projesi kapsamında aksiyona çağırdıklarını ifade etti.

Gutu, 2030’daki hedeflere ulaşabilmek için her sene bir konu seçtiklerini aktararak, “Bu sene de konumuz sıfır açlık için sağlıklı beslenme süreçlerimiz ve sağlıklı beslenmeyi herkese erişilebilir kılmak. On yıllarca dünya açlığa karşı savaşta yol aldı. Şu anda yine yetersiz beslenen insanların sayısı artıyor.” ifadelerini kullandı.

İki milyardan fazla kişinin orta ve düşük gelir düzeyindeki ülkelerde yeteri şekilde beslenemediğini ve besleyici gıdalara ulaşamadığını dile getiren Gutu, bunun aslında aynı zamanda yüksek gelirli ülkeler içinde bir sorun olduğunu aktardı.

- “Dünyada 120 milyon çocuk obezite problemi yaşıyor”

Viorel Gutu, Kuzey Amerika’da ve Avrupa’daki nüfusun büyük bir kısmının sağlıklı beslenme ve obezite gibi problemlerle karşılaştığını belirterek, “Bu hatta okul yaşlarındaki çocuklarda görülüyor. Dünyada 120 milyon çocuk obezite problemi yaşıyor. 2030’a kadar sıfır gıda kapsamında ki sürdürülebilirlik hedefine ulaşmamız uzak gibi görünüyor.” dedi.

Yemek yeme alışkanlıklarının, yaşam alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle bu hale gelindiğine işaret eden Gutu, “Şeker oranı yüksek, işlenmiş gıdalar, hayvansal gıda ağırlıklı beslendiğimiz için bu hale gelmiş durumdayız. Taze, yerel olarak yetiştirilmiş gıdalar fazla tüketilmemeye başlandı. Karlılık oranı daha düşük olduğu için. Yemek hazırlamamak için süpermarketlerde fazla zaman harcamaya başladık. Bu ortamdaki yaşam alışkanlıklarımız sadece gelişmiş ülkelerde değil, düşük gelirli ülkelerde de bu hale gelmeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Gıda üretim, tüketim ve tedarik alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz”

Gutu, dünyada, aşırı kilo ve obezite salgınından etkilenmeyen hiçbir bölgenin kalmadığını anımsatarak, gıda üretim, tüketim ve tedarik etme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sadece daha fazla gıda üretmeye değil, sağlıklı gıda üretmeye odaklanmamız gerektiğini belirten Gutu, bunun toplumun her bir bölümünden çaba gerektiren bir şey olduğunu dile getirdi.

Öncelikle hükümetlerin gerekli girişimler yapması gerektiğine dikkati çeken Gutu, “Hükümetler, yasalar ile farkındalık yaratarak sağlık gıdanın üretilmesi ve tüketilmesine destek olmak durumunda.” diye konuştu.

Hükümetler tarafında, okullarda da gıda farkındalığı, yemek yapma eğitimleri bile sağlanabileceğine değinen Gutu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle düşük gelirli ülkelerde tarım ürünlerinin daha sağlıklı versiyonları üretilebilir. Dünya vatandaşları olarak doğru seçimleri yapacak bilince ulaşmalıyız. Doğru gıdanın nereden geldiği ve üretildiği konusundaki farkındalık giderek artıyor. Toplum olarak yerel üreticileri destekleyebiliriz. Herkese yetecek kadar gıda üretmiyoruz. Dünyanın yarısı açlık sıkıntısı çekerken diğer yarısı da yiyeceklerini çöpe atıyor. FAO olarak, hem hükümetlerin, özel sektörün, üreticilerin ve tüketicilerin katılacağı bir model üzerinde çalışıyoruz. Her birimizin sıfır açlığa ulaşmak için yapacağı şeyler var.”

- "Sürdürülebilir iş modellerine destek verilmeli"

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa da gıda sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilirliğin iş modelinin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Bursa, "Sürdürülebilirliğin iş modelinin parçası olması çiftçiden kooperatifçiye, global şirketlerden yerel firmalara kadar herkes için geçerli." dedi.

Sürdürülebilirliği esas alan iş modellerinin teşvik edilmesi ve bu konuya destek verilmesi gerektiğini dile getiren Bursa, sürdürülebilirliğin tüm sektörler için arz ettiği önemden bahsetti.

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5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi FAO Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur

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