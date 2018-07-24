Fas, AB'yle balıkçılık anlaşmasını yeniledi

Fas'ın Avrupa Birliğiyle (AB) Fas karasularını kapsayan balıkçılık anlaşmasının süresi uzatıldı.
Fas ve AB'den yapılan açıklamalarda, iki taraf arasında sürdürülebilir balıkçılık anlaşması ve uygulanabilir bir protokole ulaşıldığı duyuruldu.
Fas'ın başkenti Rabat'ta balıkçılık anlaşması imza törenine Fas'ı temsilen Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aziz Ahnuş, Avrupa Birliğini temsilen AB'nin Fas Büyükelçisi Claudia Wiedey katıldı.
Yeni anlaşmaya göre Avrupa Birliği, karasularında avlanma imkanından dolayı Fas'a yıllık 52,2 milyon avro ödeme yapacak.
Fas karasularında balıkçılık yapacak AB'ye ait 128 gemide çalışacak Faslı personelin sayısında da artış sağlandı.
Fas'la AB arasında imzalanan anlaşma 2014 yılında yürürlüğe girmiş ve 14 Temmuz'da son bulmuştu. Yeni anlaşma hedefiyle yapılan görüşmelerde Batı Sahra karasularına ilişkin yaşanan ihtilaf nedeniyle sonuç elde edilememişti.
Anlaşmaya varıldığına dair yapılan duyuruya rağmen, Batı Sahra sahillerinin de söz konusu anlaşmaya dahil edilip edilmediğine ilişkin taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
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