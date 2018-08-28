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Fas-Dünya Bankası ilişkileri

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 02:28 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Ferid Bilhac, Fas'la Dünya Bankası arasında iş birliği için stratejik bir çerçeve oluşturma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi

RABAT (AA) - Fas, Dünya Bankasının müdahalelerine parasal ve teknik destek düzeyinde temel oluşturacak iş birliği çalışmaları yürütüyor.

Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ferid Bilhac, Fas Maliye ve Ekonomi Bakanı Muhammed Binşabun'la Fas'ın başkenti Rabat'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Fas'ın önemli bir ekonomik program uyguladığını dile getiren Bilhac, "Fas ve Dünya Bankası ilişkisi, yakın gelecekte, Dünya Bankası müdahalelerine parasal ve teknik destek düzeyde temel oluşturacak iş birliği için stratejik bir çerçevenin oluşturulmasına olanak tanıyan yeni bir aşamaya geçecek." dedi.

Bilhac, iş birliği için stratejik çerçevenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Fas Maliye ve Ekonomi Bakanı Binşabun da Dünya Bankasıyla Fas arasındaki ortaklık programının 2019-2023 dönemi önceliklerinin istihdam ve gençler olduğunu belirtti.

Bankayla aralarındaki ortaklığın birçok eksenden oluştuğuna işaret eden Binşabun, insan kaynaklarının ve tüm sosyal güvence mekanizmasının yeniden yapılandırmasının gerçekleştirileceğini söyledi.

Binşabun, bir yandan inşaat sektöründe yenilikçi mekanizmaların uygulanması yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması diğer yandan kayıt dışı sektör çalışanlarının yapılandırılmış ekonomiye geçmelerini sağlamak için Fas inşaat sektörünün azami ölçüde uyumlu hale getirilmesini istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, Bilhac'ın Fas ziyaretiyle uluslararası kurumun Fas'a desteğinin devam ettiğinin bilinmesinin yanı sıra, insan kaynakları, yenilikçi teknolojiler ve alt yapı yatırımlarının zorunlu olduğu bildirildi.

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