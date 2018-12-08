Fasondaki tecrübesini markalaşarak yurt dışına taşıyacak

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1965'ten bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren ve bugün Türkiye'nin önemli markalarının tedarikçisi konumunda olan Çerçi Ayakkabıcılık, ihracatla büyümeyi hedefliyor.

Firmanın İşletme Müdürü Mehmet Çerçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1950'li yıllarda çırak olarak adım attığı ayakkabıcılığa, kendisi ve kardeşlerinin ardından üçüncü kuşak olan çocuklarının da başladığını söyledi.

Babasının 1965'te amcasıyla küçük bir atölyede ayakkabı imalatı yaptığını dile getiren Çerçi, kendisinin de ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında işe başladığını ifade etti.

Çerçi, 1980-1990'lı yıllarda kolej ayakkabısı trendinin yaygınlaşması üzerine kardeşleriyle "Markamızın ismini liseli ayakkabı yapalım. Onlar kolejliyse biz de liseli olalım" dediklerini belirterek, firmalarını geliştirmek için makineleşmeye gittiklerini ve 1996 yılında Gaziantep'teki ilk ayakkabı fabrikasını 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurduklarını kaydetti.