FİNANS

Fasondaki tecrübesini markalaşarak yurt dışına taşıyacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 12:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 1965'ten bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren ve bugün Türkiye'nin önemli markalarının tedarikçisi konumunda olan Çerçi Ayakkabıcılık, ihracatla büyümeyi hedefliyor - Firmanın işletme müdürü Mehmet Çerçi: - "Türkiye'de en üst seviyede, en kaliteli ayakkabıyı nasıl üretiriz ve ihracatı nasıl yaparızın çabası içinde çalışıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te 1965'ten bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren ve bugün Türkiye'nin önemli markalarının tedarikçisi konumunda olan Çerçi Ayakkabıcılık, ihracatla büyümeyi hedefliyor.

Firmanın İşletme Müdürü Mehmet Çerçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1950'li yıllarda çırak olarak adım attığı ayakkabıcılığa, kendisi ve kardeşlerinin ardından üçüncü kuşak olan çocuklarının da başladığını söyledi.

Babasının 1965'te amcasıyla küçük bir atölyede ayakkabı imalatı yaptığını dile getiren Çerçi, kendisinin de ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında işe başladığını ifade etti.

Çerçi, 1980-1990'lı yıllarda kolej ayakkabısı trendinin yaygınlaşması üzerine kardeşleriyle "Markamızın ismini liseli ayakkabı yapalım. Onlar kolejliyse biz de liseli olalım" dediklerini belirterek, firmalarını geliştirmek için makineleşmeye gittiklerini ve 1996 yılında Gaziantep'teki ilk ayakkabı fabrikasını 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurduklarını kaydetti.

- "Üçüncü kuşak tasarım ve stilistlik okudu"

Sektörde 53 yılı geride bıraktıklarını ve iyi noktalara geldiklerini dile getiren Çerçi, şöyle konuştu:

"Makineleşmeyle kalitemiz arttı. Hitap ettiğimiz kesim, müşterilerimiz değişti. Şu anda günlük 400-500 çift ayakkabı üretiyoruz. Bu talebe göre artabiliyor da. Türkiye'nin belli başlı büyük firmalarına tedarikçi olarak ürün yapıyoruz. Kendi markalarımız da var. Şu anda sektör olarak iyi bir konumda değiliz, sıkıntılar var fakat bizim buradan silkinip kalkmasını bilmemiz lazım. Kalkabilmemiz için de ihracata yönelmemiz gerekiyor. Yaptığımız ürünler çok kaliteli. Avrupa standartlarında ürünler yapıyoruz. Bunu bizim biraz daha üst segmente çıkarmamız ve ihracat için önümüzün açılması lazım."

Çerçi, önceki yıllarda Orta Doğu ve bazı Afrika ülkelerine ihracat da yaptıklarını ancak bu bölgelerde yaşanan olaylar nedeniyle bunun sürekli hale gelemediğine değindi.

Gençlerin daha heyecanlı ve önlerinde büyük hedefleri olduğuna dikkati çeken Çerçi, "Biz de çocuklarımızı ayakkabı sektöründe eğitimli olarak yetiştirdik. Moda tasarım, dericilik, modelistlik ve stilistlik okudular ve şu anda bize katma değer sağlıyorlar. Türkiye'de en üst seviyede, en kaliteli ayakkabıyı nasıl üretiriz ve ihracatı nasıl yaparızın çabası içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Çerçi, yurt dışında markalaşarak ihracatla büyümeyi hedeflediklerini ve İsviçre'deki bir firmayla görüştüklerini dile getirerek, farklı pazarlara açılmak için arayışlarının sürdüğünü söyledi.

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AYAKKABI Çerçi Ayakkabıcılık Gaziantep Mehmet Çerçi

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