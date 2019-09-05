FİNANS

fastPay, elektrik faturası ödemelerinde yüzde 10 iade avantajı sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan: - "FastPay üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm fatura ödemelerine sıfır komisyon avantajımızı bu sene de devam ettiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Elektrik faturasını ilk kez fastPay üzerinden ödeyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri, fatura tutarının yüzde 10'u üzerinden, ayda 10 TL'ye kadar iade kazanacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre DenizBank, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile yenilediği iş birliği kapsamında, fastPay ile yapılacak fatura ödemelerinde yüzde 10 iade imkanı sunmaya devam ediyor.

DenizBank müşterisi olsun olmasın, fastPay üzerinden ilk kez CK Enerji Boğaziçi Elektrik faturasını ödeyen herkesin faydalanabileceği kampanya ile fatura tutarının yüzde 10'u üzerinden ayda 10 TL'ye kadar iade tutarı kullanıcıların fastPay bakiyelerine yükleniyor.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri için geçerli olacak kampanyada, kullanıcılar diledikleri bankaya ait kredi kartını fastPay'e tanımlayarak komisyonsuz şekilde fatura ödemelerini yaparken, aynı zamanda daha az ödeme avantajından yararlanabiliyor.

- "fastPay ile daha hızlı ve daha pratik bir deneyim sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, teknolojiyi müşteri deneyimi ve yüksek verimlilik için maksimum seviyede kullanarak stratejik değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

DenizBank olarak "nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz" sorusu üzerinden tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birlikleriyle daha fazla insanın hayatını kolaylaştırabilecekleri bir hizmet modeline odaklandıklarını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, fastPay üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm fatura ödemelerine sıfır komisyon avantajımızı bu sene de devam ettiriyoruz. fastPay uygulaması ile müşterilerimiz hiçbir masraf ödemeden, diledikleri zaman diledikleri yerde, sıra beklemeden İstanbulkart ve Kentkart yüklemelerini kolayca yapabilirken; A101 mağazalarında fastPay uygulamasını yan çevirip ekranda oluşan kare kodu kasa görevlisine göstererek saniyeler içinde ödemelerini tamamlayabiliyor. İmza attığımız benzeri işbirliklerimiz ile müşterilerimize hızlı ve masrafsız ödeme imkanı sunmayı hedefleyen bir kurum olarak CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz anlaşmamızı yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda CK Enerji Boğaziçi Elektrik müşterileri, fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde fatura ödemelerini rahatça yaparak fatura tutarlarının yüzde 10'una kadar iade kazanma avantajından yararlanacaklar. fastPay ile daha hızlı ve daha pratik bir deneyim sunuyoruz."

- "İade oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi"

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal da Türkiye genelinde akıllı telefon sayısıyla birlikte mobil ödeme uygulamalarının hızla geliştiğini vurguladı.

Teknolojiyi yakından takip eden ve hizmetlerinin odağına yüksek müşteri memnuniyetini koyan bir şirket olarak attıkları her adımda müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu kampanya da bu hedefler doğrultusunda ortaya kondu ve geçen yıl müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Bu yıl ise müşteriye sağladığımız avantajları daha da artırdık. Geçen yıl kampanya başladığında fastPay ile yapılan ödemelerde fatura tutarının yüzde 5'i oranında bir iade yaparken bu rakamı yüzde 10'a yükseltmiş durumdayız. Akıllı telefon kullanıcılarının App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği fastPay uygulaması ile müşterilerimiz herhangi bir taahhüt altına girmeden 10 TL iade alma hakkına sahip oluyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik faturasını 29 Şubat 2020'ye kadar fastPay üzerinden ilk defa ödeyen kullanıcılar kampanyadan yararlanacak."

- fastPay uygulaması

Dünyanın ilk Handsfree (Bluetooth) ödemesi olarak öne çıkan fastPay, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir platform sunuyor.

fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarını ekleyerek hiçbir ek masraf ödemeden faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebiliyor. İstanbulkart ve KentKart ulaşım kartlarına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme yapabiliyor, A101’lerde ve diğer anlaşmalı üye işyerlerinde cüzdanları yanında olmasa bile sadece cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.

Anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM’den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor. fastPay; App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
CK Enerji denizbank fastPay

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