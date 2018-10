Fatih, Akdeniz'deki ilk sondaj için yola çıktı

Maden ve hidrokarbon aramacılığıyla ilgili her zaman söylediğimiz bir şey var. 'Varsa bulacağız.' Bu amaçla, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de de durmaksızın çalışıyor.

Türkiye'nin, enerji alanında hiçbir zaman tek taraflı ve çevresini yok sayan bir anlayış içinde olmadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Karşılıklı çıkar, karşılıklı hak ve hukuka saygı ve en önemlisi doğaya ve insana saygı, paradigmamızın temelini oluşturuyor. Bu felsefe doğrultusunda, Doğu Akdeniz'de istikrarı, barışı ve huzuru destekledik, destekliyoruz. Adımlarımızı her zaman hukuk çerçevesinde attık. Tek taraflı, gayrimeşru ve Türkiye'nin hakkını engellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını sonuna kadar her platformda koruyacağımızı bildirmek isterim. Bizim hiçbir kimsenin kaynağında gözümüz yok. Tek derdimiz kendi hakimiyet alanımızdaki her bir karışın zenginliğini milletimizin hizmetine sunmak."

Bakan Dönmez, Fatih gemisine deniz kuvvetleri ve sahil güvenliğin eşlik ettiğine dikkati çekerek, "Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır." dedi.