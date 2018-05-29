"Fatih, ulusal ve uluslararası anlamda daha çok anlatılmalı"

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, bu kadar çok sevilen, çağ açıp çağ kapatan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ulusal ve uluslararası anlamda çok daha fazla anlatılması gerektiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından üniversitenin Topkapı Yerleşkesi'nde "İstanbul'un fethini 565. Yılında Fetih ve Fatih" isimli konferans düzenlendi.

Konferansta öncesi konuşan AA muhabirine açıklamalarda bulunan Duman, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türk milleti ve İslam alemi için çok önemli bir padişah olduğunu kaydederek, onu konuşmak için çok fazla sebep olduğunu bildirdi.

Duman, Fatih Sultan Mehmet hakkında olumsuz ve gerçekleri yansıtmayan fazlaca bilgi ve yorum dolaştığını ifade ederek, bu yüzden Fatih Sultan Mehmet'in çok konuşulması gerektiğini vurguladı.

"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederek insanlığa kazandırdığı misyonuna çok daha fazla anlatılmaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz." diyen Duman, üniversite olarak bu konularda kendilerini sorumlu hissettiklerini aktardı.