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FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Finansal Kurumlar Birliği (FBK) Başkanı Mehmet Cantekin açıkladığı altı aylık rakamlarla bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine kattığı değeri artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi ve sektörün aktif toplamının 154.1 milyar liraya ulaştığını söyledi.

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Finansal Kurumlar Birliği (FBK) Başkanı Mehmet Cantekin açıkladığı altı aylık rakamlarla bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine kattığı değeri artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi ve sektörün aktif toplamının 154.1 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin açıkladığı 2018 ilk yarıyıl konsolide verilerine göre;

Aktif toplamı yüzde 28 artışla 154.1 milyar liraya,

İşlem hacmi yüzde 22 artışla 111.7 milyar liraya,

Faaliyet konusu alacakları yüzde 27 artışla 138.6 milyar liraya,

Öz kaynak büyüklüğü yüzde 18.5 artışla 20.4 milyar liraya ulaştı.

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2018 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin:

“Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bugün Resmi Gazetede yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek, benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir.

“Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan Kobilerimize ve İhracatçılarımıza sağladığımız finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev sayıyoruz. Bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektörümüze daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir alt yapı oluşturma yönünde çalışmalarımız sürüyor.

“Banka dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans; aktif büyüklüğünde yıllık ortalama yüzde 20 büyüyerek 155 milyar liraya yükselmiş olması ekonomimiz adına memnuniyet vericidir. Dolayısıyla, Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilir büyümesinde rol alarak KOBİ’lerimize ve İhracatçılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 25.3 artarak, 59 milyar lira seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26; öz kaynakları ise yüzde 10.7 oranında büyüdü.

“Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre işlem hacmi 82.2 milyar lira; alacakları ise 42 milyar lira seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nın ilk yarısına oranla yüzde 29’luk artışla 45.1 milyar lira; öz kaynakları ise yüzde 18.9 büyüme ile 6 milyar lira seviyelerinde geçti. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 123 bin seviyesine yaklaşan müşterilerine hizmet veriyor.

“Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi yüzde 45.6 artarak 17 milyar lira seviyelerin aşmış bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 42 milyar lira seviyesini geçerken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayımız 4,6 milyon seviyelerine ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 36.3 milyar lira olarak gerçekleşti.”

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlerin

Cantekin, Finansal Kurumlar Birliği’nin yapısı ve sektörlere ilişkin bugüne kadarki faaliyetleri ilgili bilgi verirken şu değerlendirmelerde bulundu:

“OECD ülkelerindeki finans sistemindeki sektörlerin dağılımına baktığımızda ülkemizin diğer ülkelerden oldukça ayrışmış olduğunu görüyoruz. Ülkemiz finansal varlıklarının yüzde 87’sini oluşturan bankacılık sistemi finansman yükünün neredeyse tamamını taşımaktadır

Bu yükün finans sisteminin diğer oyuncuları olan sektörlerimize ve sermaye piyasalarına da dağıtılması finans sistemimizi daha sağlıklı kılacaktır. Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan; finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ile finansal sistemin istikrarı Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için çalıştığımız gelişmiş bir finans sistemini ifade etmektedir. “Ülkemizdeki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesi, bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla rekabet edebilir ve fırsat eşitliğine ulaşabilmemiz ile mümkün olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Hedefimiz, sürdürülebilir büyüme prensibi ile finans sektörü içindeki payımızı OECD ülkelerinin seviyelerine çıkartmaktır.” (Fotoğraflı)

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