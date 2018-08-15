FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

“Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bugün Resmi Gazetede yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek, benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin açıkladığı 2018 ilk yarıyıl konsolide verilerine göre;

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Finansal Kurumlar Birliği (FBK) Başkanı Mehmet Cantekin açıkladığı altı aylık rakamlarla bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine kattığı değeri artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi ve sektörün aktif toplamının 154.1 milyar liraya ulaştığını söyledi.

“Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan Kobilerimize ve İhracatçılarımıza sağladığımız finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev sayıyoruz. Bu görev çerçevesinde yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte sıkı bir iş birliğine girerek bankacılık dışı finans adına yeni fırsatlar yaratacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde, reel sektörümüze daha fazla finansman olanakları sağlayacak, daha güçlü bir alt yapı oluşturma yönünde çalışmalarımız sürüyor.

“Banka dışı finansın 10 yıl içerisinde göstermiş olduğu performans; aktif büyüklüğünde yıllık ortalama yüzde 20 büyüyerek 155 milyar liraya yükselmiş olması ekonomimiz adına memnuniyet vericidir. Dolayısıyla, Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilir büyümesinde rol alarak KOBİ’lerimize ve İhracatçılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 25.3 artarak, 59 milyar lira seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26; öz kaynakları ise yüzde 10.7 oranında büyüdü.