FİNANS

FCA CEO Manley - Renault tek potansiyel ortak değil

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

Fiat  Chrysler Automobiles (FCA) CEO'su Mike Manley, Renault ile ortaklık konusunda kapılarının açık olduğunru, ancak, Fransız üreticinin tek potensiyel ortak olmadığını söyledi.

İstanbul, 5 Ağustos (DHA) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) CEO'su Mike Manley, Renault ile ortaklık konusunda kapılarının açık olduğunru, ancak, Fransız üreticinin tek potensiyel ortak olmadığını söyledi.
Manley, "Görüşmekten, konuşmaktan mutlu oluruz, ancak tek başımıza da ilerleyebiliriz" dedi.
Stratejik olarak baktıklarında, güçlü bir gelecekleri ve yatırım yaptıkları net bir planları olduğunu belirten Manley, "Ancak bu, bir ortaklık, işbirliği veya birleşme yoluyla daha iyi bir geleceğe açık olmadığımız, bununla ilgilenmediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.
Otomotiv üreticilerinin tek potansiyel ortak olmadıklarının altını çizen Manley, "Belirli teknolojiler konusunda yardımcı olacak kuruluşlar var. Otomobil ile müşterileri buluşturan kuruluşlar olabilir. Geçmişte hiç gündeminize dahi gelmeyen işbirlikleri olabilir" dedi.
Fiat Chrysler'in Renault ile birleşme görüşmelerine yeniden başlamaya açık olduklarını vurgulayan Manley, bunun yanında, Renault'un tek potansiyel ortak olmadığını da vurguladı.
ABD'li firmayla ortaklık görüşmelerine yeniden başlaması beklenen Fransız otomobil üreticisi Renault ise, bu görüşmelerin önünü açmak için Nissan Motor'daki payını azaltmak üzere görüşmeler yürütüyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre Nissan Motor ve Renault yöneticileri global ortaklıklarını yeniden şekillendirmeyi görüşüyorlar.
Nissan, Renault'un Şirket'teki yüszde 43.4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süredir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor. Nissan'ın Renault'da oy hakkı olmayan yüzde 15 payı bulunuyor.

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyorAlanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor
Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Araba alacaklar bu habere dikkat!

Araba alacaklar bu habere dikkat!

Yargıtay'dan emsal karar! İşçileri ilgilendiriyor

Yargıtay'dan emsal karar! İşçileri ilgilendiriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor

Alanya'da avokadoda 50 milyon rekolte bekleniyor

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık (2)

TÜDEMSAŞ ve özel sektör iş birliğiyle ABD'ye vagon ihracatı

TÜDEMSAŞ ve özel sektör iş birliğiyle ABD'ye vagon ihracatı

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 180.259 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 180.259 milyar dolara geriledi

Büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 70 azaldı

Büyükbaş hayvan ithalatı yüzde 70 azaldı

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.