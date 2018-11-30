İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü, "Dünya suyunun yüzde 3'ü içilebilir sudur ama yüzde 1'i sadece insanlar ve hayvanlar için kullanılabiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir su yönetimi dünyamızda çok önemli bir konu oluşturmakta." dedi.

İnözü, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda,

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve

İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) iş birliğinde düzenlenen FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik Forumu'nda yaptığı konuşmada, suyun dünya yüzeyinin yüzde 71'ini kapsadığını ve dünya suyunun yüzde 97'sini denizlerin oluşturduğunu anlattı.

İnözü, "Dünya suyunun yüzde 3'ü içilebilir sudur ama yüzde 1'i sadece insanlar ve hayvanlar için kullanılabiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir su yönetimi, dünyamızda çok önemli bir konu oluşturmakta." dedi.

Sürdürülebilir su yönetiminin 3 grubu oluşturduğunu, bunların "kurumsal kısıtlar", "teknolojik kısıtlar" ve "kullanıcı düzeyi kısıtlar" olduğunu bildiren İnözü, "Bu kısıtları aşabilmek için katılımcı ve şeffaf bir karar mekanizması oluşturmak gerekmektedir. Yetkin müşavir, mühendislerin; projelerin her aşamasında görevde olması lazım. Bu da tasarım, inşaat ve yönetim gibi noktaları kapsıyor." diye konuştu.