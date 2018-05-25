FİNANS

Fed, 2019 toplantı takvimini açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

Federal Açık Piyasa Komitesi, her yıl olduğu gibi gelecek sene de mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere 8 kez toplanacak

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) 2019 yılına ilişkin toplantı takvimini açıkladı.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, gelecek sene gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi gelecek sene de mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantılarının 2019 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 29-30 Ocak, 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 18-19 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 29-30 Ekim, 10-11 Aralık.

Açıklamada ayrıca FOMC toplantılarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansı düzenleyeceği bildirildi.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 5 toplantısı ise 12-13 Haziran, 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fed FOMC takvim

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Tapuda sıra beklemeye son

Tapuda sıra beklemeye son

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.