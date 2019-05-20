Fed 2020 yılının FOMC toplantı tarihlerini açıkladı

İstanbul, 20 Mayıs (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), 2020 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi

(FOMC) toplantı tarihlerini açıkladı.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, FOMC gelecek yıl da bu yıl olduğu gibi sekiz toplantı gerçekleştirilecek. FOMC düzenli toplantılarına ilişkin toplantı özetleri, toplantının yapıldığı tarihten üç hafta sonra açıklıyor.

Fed'in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri şu şekilde olacak:

28-29 Ocak

17-18 Mart

28-29 Nisan

9-10 Haziran

28-29 Temmuz

15-16 Eylül

4-5 Kasım

15-16 Aralık

