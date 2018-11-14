Fed: ABD'de bankalar işletmelere kredi standartlarını gevşetti

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) anketine göre, ABD'de bankaların kredi yetkilileri, 3. çeyrekte ticari ve endüstriyel krediler için standardları gevşettiler; ancak, ticari gayrimenkuller için kredi standartlarında değişiklik olmadı.

Kredi yetkilileri arasında yapılan anket, her tür büyüklükteki şirketten ticari ve endüstriyel kredi için talebin zayıfladığının görüldüğünü, bankaların kredi standartlarını gevşeterek tesis ve ekipman yatırımlarındaki azalmaya yanıt verdiklerini ortaya koydu.

Bankalar ayrıca, konut amaçlı gayrimenkul kredileri için standartları gevşetirkin, araç kredileri için standartlar değişmedi.

Fed anketine 70 yerel ve 22 yabancı bankanın ABD şubeleri katıldı.



PARTNER Ödül gecesinde şıklık yarışı