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Fed, aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 20:27 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası, bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu - Tahvil alımları en erken gelecek yılın ikinci çeyreğinde bitecek

BERLİN (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.

Fed açıklamasında, tahvil alımının bankacılık sistemine yeterli rezerv sağlamak için yapıldığı belirtilerek, bankanın para politikasındaki duruşunda bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, söz konusu alımların en erken 2020'nin ikinci çeyreğinde biteceği, repo piyasasına ocak ayına kadar nakit enjekte etmeye devam edileceği vurgulandı.

Denver'da düzenlenen toplantıda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Fed'in elindeki varlık hacmini yeniden büyümesini sağlama zamanının geldiğini vurgulayarak" yakında yeniden varlık alımlarına başlayacağının işaretlerini vermişti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası da 12 Eylül'de Avro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklayarak, kasımdan itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına başlayacağını duyurmuştu.

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