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Fed Başkan Yardımcısı Clarida'dan "nötr faiz" açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

“Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın”

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, bankanın nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirmesinin sürdüğünü belirterek, “Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın” dedi.

Clarida, New York kentinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisine ve para politikasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Clarida, bu yıl yüzde 3’ü aşması beklenen büyümenin gelecek sene sürmesiyle birlikte ABD tarihindeki en uzun büyüme dönemine ulaşılacağına işaret etti.

Clarida, iş gücü piyasasının da gayet sağlıklı olduğunu ve ücret artışının yıllık yüzde 3 civarına yaklaştığını kaydederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güçlü iş gücü piyasası, yüzde 2 enflasyon hedefimize yakın seyreden enflasyon ve 2019 yılı için ortaya koyduğum ekonomik görünüm çerçevesinde, para politikasının büyümenin bu safhasında enflasyon hedefimizle uyumlu büyüme ve tam istihdam seviyelerini korumayı amaçlaması gerektiğini düşünüyorum. Faiz oranları açısından bu aşamada, geniş kapsamlı verileri incelemeye devam etmemizin ve faiz patikasının ikili hedeflerimizle sürdürülebilir şekilde uyumlu olup olmadığını ölçmenin özellikle önemli olduğuna inanıyorum.”

Öte yandan, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin ekonomiyi dengede tutacak nötr faiz seviyesi hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu aktaran Clarida, “Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın” görüşünü paylaştı.

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirme sürecinin kademeli parasal normalleşmeyi desteklediğini sözlerine ekledi.

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enflasyon faiz Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida nötr Para politikası

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