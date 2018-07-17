Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu'nda (1)

WASHINGTON (AA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, “FOMC, güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümü ile birlikte şimdilik en iyi yolun, faiz oranını kademeli olarak yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyor” dedi.

Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturumuna katılarak, senatörlere ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin sunum yaptı.

Ülke ekonomisinin şubat ayında yaptığı bir önceki sunumdan bu yana güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Powell, iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğünü ve enflasyonun yükseldiğini vurguladı.

"Enflasyonun, son verilere göre petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 2’nin biraz üstüne çıktığını" anımsatan Powell, bu gelişmenin Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) uzun vadeli simetrik enflasyon hedefiyle uyum gösterdiğini belirtti.

Ülke ekonomisinin artan güven, tüketici harcamaları ve yatırımların yanı sıra küresel ekonomiden aldığı destekle sağlıklı bir hızda büyümeye devam ettiğini belirten Powell, “İleriye baktığımızda, FOMC’deki meslektaşlarım ve ben, gelecek birkaç yılda uygun para politikasıyla iş gücü piyasasının gücünü koruyacağını ve enflasyonun yüzde 2 civarında seyredeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.