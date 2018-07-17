Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu'nda (2)

Art arda gelen sorular üzerine tarifelerin karşılıklı yükseltilmesinin hem ABD hem ticaret partnerlerinin ekonomileri için olumsuz sonuçları olacağını belirten Powell, "Prensip olarak serbest ticaret iyidir. Ülkelerin ticaret bariyerleri olmasını istemeyiz." diye konuştu.

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin karşılıklı yükseltilmesinin hem ABD hem ticaret partnerlerinin ekonomileri için olumsuz sonuçları olacağını belirterek, "Genel olarak, ticarete açık kalan, tarifeler dahil olmak üzere ticaret bariyerlerini yükseltmeyen ülkeler daha hızlı büyümeye ve verimlilik artışına sahip olurlar." dedi.

- "Tarifeler iş gücü piyasasını ve ücretleri olumsuz etkileyebilir"

Powell, Trump yönetiminin, attığı adımlarla daha düşük tarifelere ulaşmaya çabaladığına yönelik açıklamalara atıfta bulunurken, şunları kaydetti:

"Sonuçların ne olacağını bilmek çok zor. Eğer süreç herkes için daha düşük tarifelerle sonuçlanırsa, bu ekonomi için iyi olur. Eğer geniş kapsamlı ürün ve hizmetlere yönelik daha yüksek tarifelerle sonuçlanırsa, o zaman hem bizim hem diğer ekonomiler için kötü olur."

Amerikan iş dünyasında Washington yönetiminin uygulamaya koyduğu tarifelere ve diğer ülkelerin misillemelerine yönelik endişelerin yükseldiğini vurgulayan Powell, karşılıklı tarifelerin, ücretleri ve iş gücü piyasasını olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Powell, ayrıca, "Genel olarak, ticarete açık kalan, tarifeler dahil olmak üzere ticaret bariyerlerini yükseltmeyen ülkeler daha hızlı büyümeye ve verimlilik artışına sahip olurlar" değerlendirmesi, yönetimin korumacı ticaret politikalarına karşı üstü kapalı eleştiri olarak yorumlandı.

- "Sürdürülebilir ücret artışının tek yolu verimlilik artışı"

Fed Başkanı Powell, senatörlerin Amerikalı çalışanların ücretlerinin uzun süredir kayda değer seviyede artmamasına yönelik sorular üzerine düşük verimlilik artışına işaret etti.

Verimlilik artışının son 10 yıldır oldukça zayıf kaldığını vurgulayan Powell, "Uzun vadede sürdürülebilir ücret artışına ulaşmanın tek yolu verimlilik artışıdır." dedi.

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