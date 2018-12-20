Fed Başkanı Powell, faiz kararını değerlendirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, siyasi değerlendirmelerin bankanın para politikasına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğini belirterek, “Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Powell, faiz artışıyla sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülke ekonomisinin sağlam hızda büyümeye devam ettiğini belirten Powell, "2018 finansal krizden bu yana en iyi yıldı, ekonomi, potansiyelin üzerinde büyüdü, işsizlik düştü, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştı. Ayrıca, beklentilerimiz pozitif. Bu çerçevede, kararımızın gayet sağlıklı durumdaki ülke ekonomisi için uygun olduğunu düşündük." diye konuştu.

Powell, öte yandan, eylül ayında yapılan bir önceki FOMC toplantısından bu yana bazı “ters akıntıların ortaya çıktığını” vurgulayarak, piyasalardaki volatilitenin (oynaklık) arttığını ve finansal şartların sıkılaştığını kaydetti.