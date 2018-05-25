FİNANS

Fed Başkanı Powell:

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

"Geçmişte merkez bankalarının bağımsız olmamasından ötürü yaşanan aşırı enflasyon ve onu izleyen ekonomik daralma dönemlerinden çıkardığımız dersleri unutmamalıyız"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasının kısa vadeli siyasi meselelerden izole edilmesinin faydalarının ispatlandığını belirterek, "Geçmişte merkez bankalarının bağımsız olmamasından ötürü yaşanan aşırı enflasyon ve onu izleyen ekonomik daralma dönemlerinden çıkardığımız dersleri unutmamalıyız." dedi.

Powell, dünyanın ilk merkez bankası olarak kabul edilen Riksbank'ın kuruluşunun 350. yılı dolayısıyla Stockholm'da düzenlenen konferansta konuştu.

"Finans İstikrar ve Merkez Bankalarının Şeffaflığı" başlıklı konuşmasında, merkez bankalarının bağımsız yapısının hesap verme ve şeffaf olma sorumluğunu beraberinde getirdiğine işaret eden Powell, kamuoyunun güveninin finansal istikrar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Buna karşın dünya genelinde yapılan anketlerin, halkların devlet kurumlarına yönelik güveninin tarihteki en düşük seviyelere gerilediğini gösterdiğini kaydeden Powell, "Bu ortamda merkez bankaları bağımsızlığı bir hak gibi göremezler." dedi.

Powell, merkez bankalarının para politikası ve finansal regülasyonlar konusundaki bağımsızlığının sürdürülebilmesi için şeffaflığın güçlendirilmesi gerektiğini, bunun makroekonomik ve finansal istikrar açısından elzem olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Fed'in faiz artırımlarına değinmeyen Powell, merkez bankalarının siyasetten bağımsız olmasının getirdiği faydaların geçmişte birçok defa ispatlandığını belirterek, "Geçmişte merkez bankalarının bağımsız olmamasından ötürü yaşanan aşırı enflasyon ve onu izleyen ekonomik daralma dönemlerinden çıkardığımız dersleri unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı
23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık Fed Başkanı Jerome Powell Para politikası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Tapuda sıra beklemeye son

Tapuda sıra beklemeye son

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

Ege'deki en büyük firmalarda ilk 5 değişmedi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.