Fed Başkanı Powell:

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasının kısa vadeli siyasi meselelerden izole edilmesinin faydalarının ispatlandığını belirterek, "Geçmişte merkez bankalarının bağımsız olmamasından ötürü yaşanan aşırı enflasyon ve onu izleyen ekonomik daralma dönemlerinden çıkardığımız dersleri unutmamalıyız." dedi.

Powell, dünyanın ilk merkez bankası olarak kabul edilen Riksbank'ın kuruluşunun 350. yılı dolayısıyla Stockholm'da düzenlenen konferansta konuştu.

"Finans İstikrar ve Merkez Bankalarının Şeffaflığı" başlıklı konuşmasında, merkez bankalarının bağımsız yapısının hesap verme ve şeffaf olma sorumluğunu beraberinde getirdiğine işaret eden Powell, kamuoyunun güveninin finansal istikrar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Buna karşın dünya genelinde yapılan anketlerin, halkların devlet kurumlarına yönelik güveninin tarihteki en düşük seviyelere gerilediğini gösterdiğini kaydeden Powell, "Bu ortamda merkez bankaları bağımsızlığı bir hak gibi göremezler." dedi.