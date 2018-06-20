Fed Başkanı Powell'dan faiz ve sözel yönlendirme açıklaması:

İşsizlik oranı dışındaki istihdam göstergelerinin de pozitif olduğuna işaret eden Powell, “ABD Çalışma Bakanlığının 2000 yılında ölçmeye başladığı açık iş sayısının, ilk defa işsiz sayısından daha yüksek” olduğunu bildirdi.

Powell, sıkı istihdam şartlarının, şirketlerin teknolojiye ve iş başı eğitimlere yönelik yatırımlarını artırmaya teşvik ederek verimlilik artışına katkı sağlayacağını belirterek, “Özetle, düşük işsizliği sevmenin birçok nedeni var” dedi.

Panelin başında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin çok iyi performans gösterdiğini vurgulayan Powell, özellikle iş gücü piyasasının çok güçlü olduğunu ifade etti.

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın yaklaşık 10 yıldır kullandığı sözel yönlendirmeye artık eskisi kadar ihtiyaç duyulmadığını belirterek, “FOMC toplantılarının ardından yayımlanan bildiri, ABD ekonomisinde daha normal bir ortama doğru yol aldıkça kısalacak” dedi.

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- “Kademeli faiz artırımlarının gerekçesi güçlü”

Fed Başkanı Powell, öte yandan enflasyonda düşen işsizliğe rağmen belirgin bir artışın izlenmediğinin altını çizerek, bu alanda yapılan tarihi karşılaştırmaların da ekonomide yaşanan ciddi değişiklikler nedeniyle pek yararlı olmadığını dile getirdi.

Para politikasına yönelik belirsizliğin özellikle enflasyon açısından yüksek olmasına karşın Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) kademeli sıkılaştırmaya devam edeceğine işaret eden Powell, “Bugün güçlü ekonomi ve dengeli risklerle birlikte politika faizinde süregelen kademeli artırımlarının gerekçesi güçlü ve FOMC üyeleri tarafından genellikle destekleniyor.” ifadelerini kullandı.

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- "FOMC bildirisi kısalacak"

İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Powell, Fed’in yaklaşık 10 yıldır kullandığı sözel yönlendirmeye artık eskisi kadar ihtiyaç duyulmadığını belirterek, “FOMC toplantılarının ardından yayımlanan bildiri, ABD ekonomisinde daha normal bir ortama doğru yol aldıkça kısalacak” dedi.