FİNANS

Fed Başkanı Temsilciler Meclisi Komitesi'nde konuşacak

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

ABD Merkez Banaksı (Fed) Başkanı Jerome Powell, 10 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıl para politikası ve ekonominin durumu sunumunu gerçekleştirecek.

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - ABD Merkez Banaksı (Fed) Başkanı Jerome Powell, 10 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıl para politikası ve ekonominin durumu sunumunu gerçekleştirecek.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Komite Başkanı Maxine Waters yaptığı açıklamada, Powell'ın 10 Temmuz'da yapacağı sunumu, 11 Temmuz'da da Senato Bankacılık Komitesi'nde yineleyeceğini belirtti.
Faiz indinimi konusunda Powell'a art arda eleştiriler yapan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ekonomik genişlemesinin önündeki engel olarak yine Fed'in faizleri düşürmemesini gösterdi.
Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fed yönetimini, "ne yaptığını bilmemekle ve inatçı bir çocuk gibi davranmakla" suçladı:
"Başka ülkelerin bize karşı yaptıklarını telafi etmek için faiz indirimine ve gevşetmesine ihtiyacımız olduğunda inatçı bir çocuk gibi ısrar ediyor. Mahvettiler!"

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgelediStar Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Şişecam’dan 18.2 milyon dolarlık kapasite artırım yatırımı

Şişecam’dan 18.2 milyon dolarlık kapasite artırım yatırımı

THY 5 ayda 28,5 milyon yolcu taşıdığını açıkladı

THY 5 ayda 28,5 milyon yolcu taşıdığını açıkladı

British Council-Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı'na çağrı

British Council-Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı'na çağrı

ESET: 100 kişiden 26’sı aynı parolayı kullanıyor

ESET: 100 kişiden 26’sı aynı parolayı kullanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.