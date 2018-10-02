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Fed Başkanı'ndan düşük işsizlik-düşük enflasyon değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 22:09 | Son Güncelleme

Fed Başkanı Jerome Powell: - "Bence bu beklentiler (düşük işsizlik-düşük enflasyon), gerçek olamayacak kadar iyi değil" - "Son 20-30 yılda para politikasının daha iyi idare edilmesi de dahil olmak üzere, birçok faktörün sıkı iş gücü piyasasının enflasyona etkisini yok etmese de önemli derecede azaltmış olmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, düşük işsizlik-düşük enflasyon ortamının süreceğini belirterek, "Bence bu beklentiler, gerçek olamayacak kadar iyi değil." dedi.

Powell, Ulusal İş Ekonomisi Derneği'nin Boston'da düzenlenen etkinliğinde "Düşük Enflasyon ve Düşük İşsizlik Sürecinde Para Politikası ve Risk Yönetimi" başlıklı bir sunum yaptı.

ABD ekonomisinin tam istihdam ve fiyat istikrarı açısından olağanüstü derecede pozitif bir görünüme sahip olduğunu dile getiren Powell, bu ortamın "gerçek olamayacak kadar iyi" olduğuna yönelik yorumları anlaşılır bulduğunu ifade etti.

Powell, buna karşın Fed yetkililerinin düşük işsizlik-düşük enflasyon ortamının kademeli faiz artışlarıyla birlikte sürmesini beklediğini belirterek, "Bence bu beklentiler, gerçek olamayacak kadar iyi değil." dedi.

ABD tarihinde daha önce buna benzer bir dönemin yaşanmamasının, Fed'in beklentilerinden şüphe duymak için yeterli olmadığını dile getiren Powell, "Son 20-30 yılda para politikasının daha iyi idare edilmesi de dahil olmak üzere, birçok faktörün sıkı iş gücü piyasasının enflasyona etkisini yok etmese de önemli derecede azaltmış olmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, enflasyonun düşük kalmasında sabit seyreden beklentilerin önemli rol oynadığını vurgulayarak, bankanın enflasyon beklentilerinde önemli bir artış yaşanması durumunda yetkilerini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon Fed Başkanı Jerome Powell işsizlik

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