FİNANS

Fed Başkanından "güvercin" açıklamalar

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 21:54 | Son Güncelleme

Fed Başkanı Jerome Powell: "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor" - "Kademeli faiz artırımlarımızın ekonomik etkilerinin belirsiz olduğunu ve tamamıyla fark edilmesi için bir yıl veya daha fazla zaman alabileceğini biliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mevcut politika faizi oranlarının nötr seviyelerin biraz altında olduğunu belirterek, bankanın faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği sinyalini verdi.

New York Ekonomi Kulübünde konuşan Powell, ülke ekonomisi, para politikası ve finansal istikrar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini anlatan Jerome Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesindeki meslektaşlarım ve ben, birçok özel sektör ekonomistiyle birlikte güçlü büyümenin, düşük işsizlik ve yüzde 2 civarındaki enflasyonun devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Powell, ekonomik beklentilerin her zaman gerçeklerle örtüşmediğine de işaret ederken, "Fed'in bu nedenle gelecek ekonomik ve finansal verilerin ne söylediğine çok dikkat edeceğini" vurguladı.

- "Faiz oranı nötr seviyelerin biraz altında"

Fed'in sağlıklı Amerikan ekonomisine dayanarak 3 yıl önce başlattığı kademeli sıkılaştırmanın politika faizini, ülke ekonomisini dengede tutacak seviyelere yaklaştırdığını belirten Jerome Powell, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell ayrıca, "Fed'in kademeli faiz artırımlarının ekonomik etkilerinin belirsiz olduğunu ve tamamıyla fark edilmesi için bir yıl veya daha fazla zaman alabileceğini" kaydederken, para politikası için önceden belirlenen bir yol olmadığının da altını çizdi.

ABD finans sisteminin istikrarına da değinen Jerome Powell, şirketlerin borç seviyesindeki artışın endişe verici olmasına karşın finans sektörünün genel olarak 2008'deki küresel finansal krizi öncesine kıyasla daha güçlü olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirileri hakkında ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

Trump, son aylarda birçok kez Fed'e ve Powell'a "faiz artırmaya devam ederek hata yaptığı ve ekonomi için büyük risk teşkil ettiği" eleştirilerini yöneltmişti.

- Dolar değer kaybetti

Powell'ın Fed'in mevcut durumda yüzde 2 ila 2,25 aralığında tutulan politika faiz oranının, nötr seviyelerin biraz altında olduğuna yönelik "güvercin" açıklamaları piyasalarda, bankanın gelecek yıl faiz artırım hızını yavaşlatabileceği veya parasal sıkılaştırmaya ara verebileceği beklentisini yarattı.

Bu beklenti doların değer kaybetmesine yol açarken, avro/dolar paritesi uluslararası piyasalarda 1,1285-1,1288 bandından 1,1340'a yükseldi. Dolar/TL paritesi ise 5,2480 seviyesinden 5,2290'a geriledi.

Jerome Powell'ın konuşması öncesinde 1,214 dolar seviyelerinden işlem gören altının onsu, daha az faiz artışı beklentisiyle 1,220 dolara yükseldi.

Son olarak ABD piyasaları Powell'ın açıklamaları sonrasında sert yükselirken, Dow Jones Endeksi yüzde 1,95, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,92 kazançla işlem görüyor.

Fed'in eylül ayında yayımladığı çeyreklik ekonomik projeksiyonlar, bankanın 2018'i 4 faiz artırımıyla tamamlamayı ve gelecek yıl 3 kez faiz artırmayı planladığına işaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
faiz Fed Başkanı Jerome Powell

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